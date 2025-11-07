Μελέτης Ηλίας για το «Σόι σου»: «Μόλις είδαμε ότι κάναμε 41% σοκαριστήκαμε»

Ο Μελέτης Ηλίας ήταν καλεσμένος στο «Happy Day» και φανερά χαρούμενος αναφέρθηκε στην επιστροφή της επιτυχημένης σειράς του ALPHA «Το σόι σου» που έσκισε σε τηλεθέαση γεγονός που σημαίνει πως οι τηλεθεατές περίμεναν αυτό το come back πως και πως.

«Εγώ ήμουν από τους πιο συγκρατημένους. Ξέρω ότι η νέα πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τα νούμερα που έκανε το “Σόι”, ούτε με αυτά που περίμεναν οι υπόλοιποι. Έλεγα ότι αν κάνει 16%-17% θα ήμουν ευχαριστημένος. Είμαι ολιγαρκής. Μόλις είδαμε το 41% σοκαριστήκαμε. Αυτή η αγάπη και η προσμονή του κόσμου αποτυπώθηκε».

Θετικές και αρνητικές αντιδράσεις

Ο ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στα διθυραμβικά σχόλια που έκαναν για την επιστροφή της σειράς οι χρήστες των social media: «Επειδή δεν είχαμε δει υλικό, το βλέπαμε πρώτη φορά και εγώ ήμουν αγχωμένος για το πώς θα βγει, πώς θα φαινόμαστε 6 χρόνια μετά. Ο κόσμος μας είχε συνηθίσει με μια συγκεκριμένη φάτσα. Παρακολουθούσαμε στα social και βλέπαμε ότι αρέσει. Σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι που κάτι τους ξενίζει. Αυτό ήταν αναμενόμενο».

Υπενθυμίζουμε πως στην πρεμιέρα της η κωμική σειρά του ALPHA σάρωσε τα μηχανάκια μέτρησης τηλεθέασης της Nielsen, αφού έκανε 40,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων και το 38,9% στο γενικό σύνολο του κοινού.