Σόλων Τσούνης: «Όταν το έμαθα, είχα μόλις ξυπνήσει και βρήκα το μήνυμα του Μελέτη - Ήταν πραγματικά ένα σοκ»

Ο Σόλων Τσούνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και μίλησε για την επιτυχημένη σειρά “Το σόι σου”, αλλά και για τον ρόλο του Διονύση που υποδύεται. «Αυτός ο ρόλος εξελίχθηκε μαζί με εμάς. Δηλαδή μεγαλώνουμε και εμείς μεγαλώνουν και οι ρόλοι. Ο κάθε ηθοποιός, όταν ένα σίριαλ κρατάει για τόσο πολύ, κάπως βάζει και δικά του προσωπικά στοιχεία μέσα.

Στον Διονύση θεωρώ ότι έχω βάλει μια καλοσύνη, που θέλω να πιστεύω ότι έχω κι εγώ. Αυτό δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε και οι δύο. Επίσης, είμαστε πολυμελής οικογένεια και στη σειρά και στη ζωή μου. Είμαστε τέσσερα αδέλφια οπότε και σε αυτό έχω να “πατήσω”. Έχω μεγαλώσει και εγώ με μια οικογένεια που είχε πολλή αγάπη, όπως και οι Χαμπέοι. Δεν είχαμε τόσες εκρήξεις βέβαια, αλλά ξέρεις, αυτοί είναι συνέχεια σε μια ένταση για να βγει και το κωμικό του πράγματος».

Η επιτυχία

«Όταν έμαθα τα νούμερα που κάναμε, είχα μόλις ξυπνήσει και βρήκα το μήνυμα του Μελέτη και λέω, μάλλον κοιμάμαι ακόμα… Βέβαια όταν κάναμε- έτσι για πλάκα- προγνωστικά στο γύρισμα, εγώ είχα πει ότι θα πιάναμε ένα 40%, αλλά επειδή όλοι οι άλλοι ήταν πιο φειδωλοί και είχαν πει 20% ή 25%, το ’ριξα κι εγώ. Λέω εντάξει άμα λέτε και εσείς τόσο, θα πω κι εγώ 30%. Ήταν μεγάλα τα νούμερα και πραγματικά ήταν ένα ευχάριστο σοκ για μας».

Μεγάλη αγάπη

«Ο κόσμος στο “Σόι” αγαπάει τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια. Διακρίνει αυτό που έχουμε κι εμείς μεταξύ μας, το δέσιμο, τη χημεία, την αγάπη. Είναι μία σειρά που απευθύνεται σε όλους μικρούς και μεγάλους. Με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και μπορεί πραγματικά με ασφάλεια να το παρακολουθήσει ένα παιδί πέντε χρόνων μέχρι ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος. Είναι μια σειρά που δεν προσβάλλει κανέναν. Και αυτό είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της».

Μπαμπάς και γιος

«Ο Σόλωνας μεγαλώνει μαζί με τον Διονύση, έχουμε την ίδια εξέλιξη. Ο Διονύσης κουβαλάει αυτή την αφέλεια του ρόλου, αλλά έχει μια ευθύνη παραπάνω γιατί πλέον είναι μπαμπάς. Και είμαι πολύ τυχερός φέτος που μου φέρανε τον Σωτηράκη, που υποδύεται τον Βαγγελάκη. Είναι επαγγελματίας και πολύ ταιριαστός στον ρόλο.

Βλέπεις αυτό το παιδάκι που είναι σαν αγγελάκι και έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του Χαμπέα, είναι ένας μικρός χασάπης. Και έχει διαιωνιστεί και το αστείο που είχαμε εγώ με τον πατέρα μου, που εγώ είμαι vegetarian κι αυτός χασάπης. Τώρα έχουμε την κόντρα που είχαμε πάντα, αλλά έχω και άλλο ένα πρόβλημα, το παιδί μου έχει γίνει “τάλε κουάλε” ο Χαμπέας».