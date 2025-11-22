Θέμις Μαρσέλλου: «Πέρασα μεγάλο ίλιγγο του ποια είναι η αυριανή μέρα, πολύ τρόμο, πολλή δυσκολία»

Η Θέμις Μαρσέλλου κάθισε στον καναπέ απέναντι από την Αθηναΐδα Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24. Οι δύο γυναίκες μίλησαν για τις υπερβάσεις που όλοι καλούμαστε να κάνουμε, αφού πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή που ουσιαστικά δεν έχεις και άλλη επιλογή! «Έχει χρειαστεί να κάνω υπερβάσεις δύσκολες στην ιδιωτική μου ζωή. Όταν κάνεις τις υπερβάσεις, μπορεί να περάσεις πολύ δύσκολα, μπορεί να τρομάζεις πάρα πολύ γιατί νιώθεις ότι ένα χιλιοστό μετά είναι ο γκρεμός και δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη κίνηση, να πνίγεσαι, να ζορίζεσαι… Ειδικά δε όταν έχεις παιδιά και έχεις ευθύνες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί, εντάξει, με νοιάζει για μένα, αλλά...

«Κοιτάς πίσω και λες μπράβο»

Πέρασα ίλιγγο, μεγάλο ίλιγγο του ποια είναι η αυριανή μέρα, πολύ τρόμο, πολύ δυσκολία. Και οικονομικά και θανάτους και δύσκολα πράγματα. Και αυτό το ότι πρέπει να τα διαχειριστώ όλα μόνη μου τώρα. Βέβαια όταν βγεις από αυτό και αν τα καταφέρεις να βγεις καλά, μετά κοιτάς πίσω και λες, ΟΚ μπράβο. Τη βρήκα την πατέντα νομίζω, αλλά πολύ δύσκολα γιατί κάθε μέρα δεν κοιμόμουν τα βράδια. Δύσκολο. Αλλά εντάξει. Είναι αυτό ότι άμα καταφέρεις πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορείς μόνος σου, μετά λες, ΟΚ, καλά πάμε».