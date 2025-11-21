Γλυκερία: «Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, ήμουν αλλόφρων»

Η κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” βρέθηκε στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται η Γλυκερία και κατάφερε να της αποσπάσει μερικές δηλώσεις με αφορμή την πρεμιέρα της. «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην “Οδό Λυσίου”, έναν σπουδαίο χώρο και χαίρομαι πολύ που θα έρθουν διάφοροι φίλοι να μας δουν και να μας χειροκροτήσουν. Και εμείς θα τους πούμε τα τραγούδια μας, αυτά που αγαπάμε και ξέρουμε ότι τα αγαπούν και αυτοί. Και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά».

«Ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή που έζησε στην καριέρα της, όταν παρά το τραγικό γεγονός που είχε “χτυπήσει” την οικογένειά της, εκείνη ήταν υποχρεωμένη να εμφανιστεί στη σκηνή και να βγάλει κανονικά το πρόγραμμά της. «Δεν έχει ποτέ τύχει να με έχει ανάγκη το παιδί μου και να μην μπορώ να είμαι εκεί, όχι, δεν έχει κάτι τέτοιο, δόξα τω Θεώ. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά.

Τη μόνη δυσκολία που πέρασα ήταν μια φορά που τραγούδαγα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου. Ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος. Και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρων».

Τηλεοπτικά σόου

Η Γλυκερία ξεκαθάρισε επίσης πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει ως μέλος κριτικής επιτροπής σε κανένα τηλεοπτικό σόου, ή ριάλιτι τάλεντ σόου, ούτε καν στη Eurovision. «Δεν θα μπορούσα να είμαι στη Eurovision με κανέναν ρόλο, όπως δεν θα μπορούσα να είμαι και σε τηλεπαιχνίδι, μουσικό, οτιδήποτε δηλαδή τέτοιο δεν θα μπορούσα. Είναι τελείως έξω από μένα όλα αυτά».