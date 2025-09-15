Γλυκερία: «Είμαι εναντίον του πολέμου, δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η ανθρωποφαγία»

Η Γλυκερία έκανε ποδαρικό στο «Πρωινό» του Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε φυσικά στο… κράξιμο που έφαγε με την απόφασή της να δώσει κανονικά τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει στο Ισραήλ. «Δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε όλο αυτό και ειδικά με μένα. Κατανοώ μέχρι ενός σημείου την αντίδραση κάποιων. Υπήρξαν πολλές παραινέσεις να πάρω θέση γι’ αυτό το θέμα. Εγώ δεν ήθελα γιατί στο Ισραήλ πάω 35 χρόνια. Έχω κάνει φίλους εκεί που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Ποτέ δεν είμαι με έναν πόλεμο, είμαι εναντίον.

Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία, βγαίνουν και κάνουν διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου. Δεν μπορώ ομαδικά να πω ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που ίσως να μην έχουν καλύτερα συναισθήματα για αυτούς και αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους. Ένας πόλεμος πάντα είναι κάτι πολύ άσχημο, εύχομαι να σταματήσει, γιατί δεν είναι καλό για καμία πλευρά».

«Θα ξανατραγουδούσα στο Ισραήλ υπό προϋποθέσεις»

Η τραγουδίστρια ανέφερε επίσης πως προσπάθησε να ακυρώσει τις εμφανίσεις της, όμως δεν της το επέτρεψαν! «Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση που είχα αναλάβει καιρό πριν. Είχα προσπαθήσει να ακυρώσω αυτή τη συναυλία, αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αν είχα την επιλογή, δεν θα πήγαινα. Αλλά δεν είχα περιθώριο επιλογής εκείνη τη φορά.

Κι όταν ήμουν εκεί ξέσπασε ο κανονικός πόλεμος. Κι όπως όλοι οι άνθρωποι έτρεχα κι εγώ στα καταφύγια και έζησα κι εγώ τη φρίκη του πολέμου. Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, αν ηρεμήσουν, αν γίνει γίνει ειρήνη, με προϋποθέσεις, θα ξανατραγουδούσα στο Ισραήλ».

«Ήταν υποκινούμενο»

Η Γλυκερία αναφέρθηκε και στην ανθρωποφαγία που βίωσε. «Δεν είμαι πολεμικός αναλυτής, δεν είμαι κυβέρνηση, ούτε με κράτος, είμαι απλώς μια τραγουδίστρια. Έζησα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ήμουν εκεί και ήταν τραγικά. Ακυρώθηκαν κάποιες συναυλίες στις οποίες συμμετείχα, καμία προσωπική δική μου δεν ακυρώθηκε. Έπαιρναν στους διοργανωτές και τους έλεγαν να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία.

Φανερά δεν έχω ακούσει κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη να λέει ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Γλυκερία, αλλά γεγονός είναι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικά, εκτός από τον Μπάμπη Τσέρτο. Βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε, δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου. Μέσα μου βαθιά, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχω συγχωρήσει. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει μία πολιτική γραμμή και την ακολουθεί φανατικά. Ήταν υποκινούμενο».