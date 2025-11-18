Γλυκερία για την συναυλία στο Ισραήλ: «Δεν με στήριξαν από τον χώρο μου - Στο βάθος υπάρχει ζήλεια»

Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της απόφασής της να δώσει συναυλία στο Ισραήλ αναφέρθηκε η Γλυκερία που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno.

«Έχω συγχωρήσει τους πάντες επειδή μπορώ και κατανοώ ακόμα και τους περίεργους ανθρώπους. Αν συναντήσω κάποιον που είπε όσα είπε, θα τον χαιρετήσω, δεν έχω πρόβλημα. Το να βγαίνεις δημόσια και να το λες... Η κακή πρόθεση είναι το θέμα. Νομίζω ότι στο βάθος υπάρχει και ζήλια».

Και συνέχισε: «Έχει τελειώσει, έχει ξεπεραστεί. Από τον χώρο μου δεν με στήριξαν. Κι ούτε κι αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ένιωσα πικρία. Γιατί να βαραίνω με αντιπαλότητες τον εαυτό μου; Έχω πάντα καλή πρόσθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Συγχωρεμένοι όλοι. Δέχονται δεν το δέχονται, πιο πολλοί δεν το δέχονται, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας».