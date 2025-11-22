Χριστίνα Αλεξανιάν: «Όταν αντιμετωπίζω προβλήματα γίνομαι πρακτική, φεύγει ο ρομαντισμός»

Η Χριστίνα Αλεξανιάν ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για την αυτοπεποίθηση που πήρε από το σπίτι της. «Τίποτα δεν έχω θεωρήσει ανυπέρβλητο, παρότι έχω αναμετρηθεί με δύσκολα πράγματα. Έβλεπα πάντα τη θετική πλευρά και θεωρούσα ότι ΟΚ, αυτό είναι τώρα, τι κάνουμε; Δηλαδή, γίνομαι πρακτική εκεί, φεύγει ο ρομαντισμός. Και πρακτικά λέω, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να πάω εκεί, πρέπει να συγκεντρωθώ εκεί για να μαζέψω όλη μου τη δύναμη και να τη στοχοποιήσω εκεί που πρέπει.

Δεν διαλύομαι από σχέσεις και χωρισμούς. Όταν ο χρόνος σου έχει δώσει ουσιαστικές δυσκολίες, λες δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, μπορεί να στενοχωρηθώ, δεν θα σου πω ότι θα περάσεις σαν τίποτα, γιατί τότε σημαίνει ότι δεν είχε και νόημα, αλλά δεν θα μαυρίσω, θα πω, ΟΚ, πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι η οικογένεια μας κάνει αισιόδοξους. Νομίζω ότι με μεγάλωσαν με αρκετή αυτοπεποίθηση ως παιδί, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα, αυτό που θες, θα το πετύχεις. Και περισσότερο νομίζω ότι αυτή τη δύναμη την έχω πάρει από τη μητέρα μου, η οποία ήταν πολύ υποστηρικτική. Όταν έλεγα ότι θέλω να κάνω κάτι, μου έλεγε: “πήγαινε μόνη σου και δοκίμασέ το”.

«Καλά, σε ποιον αιώνα έζησε αυτή»

Γεννήθηκα στη Δραπετσώνα. Χρωστάω πολλά στο μεγάλωμά μου εκεί, σε αυτή τη γειτονιά, με αυτούς τους παππούδες και γιαγιάδες και αυτούς τους γονείς. Με έναν αδερφό που ήμασταν πολύ κοντά στην ηλικία και πηγαίναμε σε πάρτι, παίζαμε στους δρόμους, με κιμωλίες. Δηλαδή, πρόλαβα όλη αυτή την πολύ υγιή ζωή με το να κοιμόμαστε με ανοιχτές τις πόρτες.

Αν τα ακούσει κάποιο νέο παιδί τώρα, θα πει, καλά, σε ποιον αιώνα έζησε αυτή και μπόρεσε να τα κάνει! Ναι, ήταν ο προηγούμενος αιώνας. Στο τέλος του, αλλά ήταν πραγματικά αθώες εποχές, όχι μόνο γιατί ήμουν μικρή, γιατί η εποχή αυτή καθ' αυτή ήταν αλλιώς».