Θανάσης Πάτρας: Το μεγάλο του στοίχημα στην ψυχαγωγία

Ο Θανάσης Πάτρας επιστρέφει στην τηλεόραση και υπόσχεται το πιο ανέμελο και φωτεινό διάλειμμα της ημέρας! Η νέα εκπομπή του OPEN «Ώρα για ψυχαγωγία» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 14.15) και βάζει και πάλι το entertainment στην TV, δίχως το info, αυτό τουλάχιστον ελπίζει να καταφέρει να κάνει!

Feelgood εκπομπή

Ο δημοσιογράφος είχε συζητήσεις με το κανάλι από το καλοκαίρι, συζητήσεις που κάποια στιγμή έκαναν κοιλιά και όλοι πίστευαν πως η εκπομπή του ίσως είχε παγώσει. Να, όμως που όλα πήγαν καλά και το νέο μαγκαζίνο ξεκινά.

«Ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς.

Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα πέφτουν στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό.

Ο Θανάσης βγαίνει έξω, τριγυρνά στην Αθήνα και μιλάει με όλους, για όλα και τον συναντάς στα πιο απίθανα μέρη!

Ώρα για ψυχαγωγία, ώρα για ξεκούραση, ώρα για επικοινωνία, αλλά και ώρα για τηλεοπτικά νέα, με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία θα δίνει το πικάντικο τηλεοπτικό παρασκήνιο», αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού.

Η αλήθεια είναι πως το OPEN προσφέρεται και δίνει χώρο σε δημοσιογράφους και παρουσιαστές να κάνουν την εκπομπή που επιθυμούν και παράλληλα να χτίσουν πάλι το όνομά τους, ώστε να μπορούν εκ νέου να διαπραγματευτούν με την υπόλοιπη τηλεοπτική αγορά…