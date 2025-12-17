«Real View»: Σε δυο στρατόπεδα οι παρουσιάστριες - Τα γενέθλια της Ελίνας Παπίλα και οι απουσίες

Η εκπομπή «Real View» είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο πολυσυζητημένες εκπομπές που δημιούργησε αίσθηση πριν ακόμα καλά καλά ξεκινήσει. Πολλοί αναρωτιόντουσαν αν οι τέσσερις αυτές γυναίκες - Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Δάφνη Καραβοκύρη και Ελίνα Παπίλα - θα κατάφερναν να δέσουν ως ομάδα και να κρατήσουν τις απαραίτητες ισορροπίες προκειμένου η εκπομπή να κυλά ομαλά.

Μέχρι στιγμής πάντως μπορεί τηλεοπτικά να μην έχει συμβεί κάποια ακραία αντιπαράθεση μεταξύ τους, όμως αν τις παρακολουθήσει κανείς επισταμένα διαπιστώνει ότι η Σοφία Μουτίδου συχνά συμφωνεί με την θέση που παίρνει σε διάφορα θέματα και κάνει support στην Δάφνη Καραβοκύρη, ενώ αντίστοιχα η Έλενα Χριστοπούλου δείχνει να συμμερίζεται τις απόψεις της Ελίνας Παπίλα.

Ο Νίκος Γεωργιάδης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και είπε σχετικά με τα όσα ακούγονται: «Από τη μια είναι η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα και από την άλλη είναι ένα δίδυμο που εγώ δεν περίμενα τόσο πολύ να κολλήσει. Η Σοφία Μουτίδου με την Δάφνη Καραβοκύρη. Έχουν χωριστεί και στα καμαρίνια. Στα γενέθλια της Ελίνας Παπίλα πήγε μόνο η Έλενα Χριστοπούλου, δεν ήταν οι άλλες δύο. Δεν έχουν τσακωθεί μεταξύ τους να μην μιλιούνται. Αλλά όπως συμβαίνει στην ζωή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές, δεν μπορούν να ταιριάζουν όλοι με όλους».