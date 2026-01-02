Ελίνα Παπίλα: «Στην αρχή το έπαιζα λίγο δύσκολη, οπότε κι εκείνος δεν έδωσε παραπάνω σημασία»

Η Ελίνα Παπίλα μοιράζεται εδώ και χρόνια τη ζωή της ανάμεσα στη Χαλκίδα και την Αθήνα και πηγαινοέρχεται συνεχώς προσπαθώντας να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και καριέρα. Η μία εκ των παρουσιαστριών του “Real View” του OPEN μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Αντώνη Κελαϊδίτη, αλλά και το πώς είναι να μεγαλώνει τρία παιδιά. «Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας. Μάλιστα στην αρχή το έπαιζα λίγο δύσκολη, οπότε κι εκείνος δεν έδωσε παραπάνω σημασία. Όταν σταμάτησε να με φλερτάρει, μετά τον φλέρταρα εγώ, προσπαθώντας να τον κερδίσω και το κατάφερα. Αμέσως τον ερωτεύτηκα.

Ο Αντώνης είναι ο άνθρωπός μου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεται. Είναι αυτός που φέρνει τη λογική στο μυαλό μου, το συναίσθημα στην καρδιά μου και αισθάνομαι ασφάλεια μαζί του. Αν δεν είμαστε μαζί, ό,τι και να μου συμβεί, ψάχνω να βρω το τηλέφωνό μου, να μιλήσω μαζί του, για να μου πει “όλα καλά, μην αγχώνεσαι”».

Mamma mia

«Είμαι μια πάρα πολύ κανονική μαμά. Με τη μεγαλύτερη κόρη μου η σχέση μας εξελίσσεται. Δεν θα φύγει ποτέ το “μαμά - κόρη”. Με εμπιστεύεται γιατί της έχω πει: “Ποτέ δεν θα κρίνω τη σκέψη σου, την πράξη σου ή τη συμπεριφορά σου. Θα σου πω όμως τη γνώμη μου σε αυτό που μου λες. Θέλω να ακούσεις την άποψή μου, να τη φιλτράρεις και να πράξεις ανάλογα”.

Η Σοφία μου είναι ένα πάρα πολύ ώριμο παιδί, με όλες τις ανασφάλειες και τις εκρήξεις που μπορεί να έχει μια έφηβη. Τη θαυμάζω για το μυαλό της και την προσήλωσή της στους στόχους της. Θέλει να περάσει στην Ιατρική. Εγώ δεν είμαι τόσο στοχοπροσηλωμένη. Είμαι πιο αυθόρμητη και παρορμητική. Ο Δημήτρης μού μοιάζει περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι συνεπής, αλλά του αρέσει και η καλοπέρασή του, όπως κι εμένα. Η μικρή είναι το μπιμπελό μας».