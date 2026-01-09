Παπίλα σε Λιάγκα: «Δεν είπα ότι θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Χριστό, ας χαλαρώσουμε λίγο»

Άστραψε και βρόντηξε η Ελίνα Παπίλα στο TikTok και ο λόγος ήταν τα σχόλια που έκαναν για εκείνη ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πάνος Κατσαρίδης μέσα από το “Πρωινό”. Η Παπίλα σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 είπε πως θα ήθελε να κάνει συνέντευξη στον Λιάγκα για το vidcast της “Unblock”.

Ο Πάνος Κατσαρίδης αμέσως μετά τη σχολίασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άρα τώρα τι μας είπε η Ελίνα Παπίλα; Ότι θέλει να κάνει συνέντευξη σε σένα, στον Γρηγόρη και τα λοιπά, αυτό μας είπε; Δεν μπορώ τώρα να δω την Ελίνα Παπίλα να νιώθει παρουσιάστρια που θα κάνει συνέντευξη στον Λιάγκα και τον Αρναούτογλου. Νιώθω ότι έχει χάσει λίγο το μέτρο. Ας κάνει μία συνέντευξη να βγάλει μια είδηση, ας κάνει με συνέπεια κάποια πράγματα και μετά να θέλει να πάρει τους κορυφαίους. Το θεωρώ έπαρση και υπερφίαλο και ότι δεν υπάρχει γνώθι σ’ αυτόν. Αυτό είπα. Εγώ είπα ότι η Παπίλα έκανε podcast γιατί δεν πήγε καλά στην τηλεόραση, έκανε δύο προσπάθειες που δεν πήγανε καλά».

Με τη σειρά του ο Λιάγκας ήταν ακόμη πιο καυστικός: «Ότι ο κάθε πικραμένος που θα ήθελε να ’ναι στην τηλεόραση βγάζει και λέει κάνω ένα podcast και φωνάζει και τρεις φίλους και ξαφνικά νομίζει ότι είναι ο Larry King. Πίστεψέ με, η κοινωνία των ανθρώπων αυτών, αν δεν τους πρόβαλε καμία τηλεοπτική εκπομπή και είχαν μόνο το 18-25 να τους βλέπει τα παιδάκια, θα ήταν τελείως διαφορετική».

Σκληρή απάντηση

Η Ελίνα Παπίλα, φανερά εκνευρισμένη που την είπαν αποτυχημένη και με έπαρση, ξεκαθάρισε μέσω TikTok πως δεν είναι κακό για έναν άνθρωπο να βάζει στόχους και να ονειρεύεται και πως δεν είναι δημοσιογραφία το να φιλοξενείς δηλώσεις κάποιου και μετά να τον βρίζεις! «Μετά την εκπομπή “Real View”, με περίμενε μία κάμερα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και πάρα πολύ ευγενικά και με όλη μου την καλή διάθεση, κάθισα να μιλήσω στην ευγενέστατη δημοσιογράφο και να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έθεσε. Και μεταξύ άλλων, είπα εγώ στη δημοσιογράφο που με ρώτησε, σε ποιον θα ήθελα να πάρω συνέντευξη στο "Unblock", είπα εγώ στον Γιώργο Λιάγκα. Τόλμησα να πω ότι θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα. Ποια νομίζω ότι είμαι; Να μου δώσει μία λίστα ο κύριος Πάνος Κατσαρίδης και να μου πει μέχρι πού μου επιτρέπεται να πάω. Μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Μέχρι πού δικαιούμαι εγώ να ονειρεύομαι και να ελπίζω για τη δουλειά μου; Ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν είπα ότι θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Χριστό. Από τον Γιώργο Λιάγκα είπα ότι θα ήθελα να πάρω μια συνέντευξη. Ας χαλαρώσουμε λίγο.

Με τον κύριο Κατσαρίδη εγώ δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε καλησπέρα. Και με λέει αποτυχημένη, ότι είμαι ψώνιο, ότι έχω έπαρση, ότι δεν έχω το γνώθι σ’ αυτόν και άλλα διάφορα που ακούστηκαν το πρωί. Αν είμαι ο κάθε πικραμένος, που είπε ο Γιώργος Λιάγκας, που αποφάσισα να κάνω vidcast με δυο-τρεις φίλους μου, γιατί απέτυχα στην τηλεόραση, θα φανεί στην πορεία. Εμένα με πήραν οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα χθες και μου ζήτησαν πάρα πολύ ευγενικά, αν μπορώ να σταματήσω μετά το “Real View”, 12.30 τη νύχτα, να κάνω κάποιες δηλώσεις στην κάμερα και αυτό έκανα. Το να μιλάς τόσο άσχημα για έναν άνθρωπο που φιλοξένησες στην εκπομπή σου με τις δηλώσεις του, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, αυτό είναι κάτι άλλο. Και σίγουρα δεν είναι ωραίο, είναι στενάχωρο και λυπηρό. Αυτά και καλή μας χρονιά».