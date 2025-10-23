Τζώρτζογλου: Η κατάθλιψη και η σκέψη να αυτοκτονήσει «Κοιτούσα κάτω από τον 3ο όροφο αλλά δείλιαζα»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος στο vidcast Legit της Δάφνης Καραβοκύρη και μίλησε για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και τις σκέψεις που τον στοίχειωναν.

Όπως αποκάλυψε, σκέφτηκε μέχρι και την αυτοκτονία. «Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”. Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω. Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα κάτω από τον τρίτο όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα. Δεν θα ήμουν σαν τον πατέρα μου τον ήρωα της ζωής μου. Σκεφτόμουν τον γιο μου...

Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω καλήμερα. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ούτε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε. Μπήκα στην «Φάρμα» και ήμουν υπερβολικά χαρούμενος, υπερβολικά θυμωμένος» εξομολογήθηκε.

Στήριγμά του η σύζυγός του Σοφία Μαριόλα. «Έκανε 4-5 μήνες να πιστέψει ότι δεν της παίζω ρόλο. Καθόμουν στο κρεβάτι κι έπαιζα κάτι ηλίθια παιχνίδια για παιδιά. Κάποια στιγμή της είπα “να φύγεις”. Δεν άντεξε και αυτή, πήρε τη βαλίτσα της να φύγει. Όταν είδα να ανοίγει την πόρτα, ενστικτωδώς την έπιασα αγκαλιά μη φύγει. Το μυαλό μου έλεγε ότι για να της κάνω καλό έπρεπε να την απελευθερώσω, να βρει έναν άνθρωπο για να κάνει παιδιά» παραδέχθηκε.