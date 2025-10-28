Χαρά Παππά: «Όταν είχα κατάθλιψη δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα»

Η Χαρά Παππά μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις, συναισθήματα και προβλήματα που την απασχολούν, όπως και θέματα ψυχικής υγείας που έχει αντιμετωπίσει.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της μίλησε για την κατάθλιψη θέλοντας να δώσει κουράγιο σε όσους υποφέρουν και να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι όλα τα προβλήματα με αγώνα και προσπάθεια και θετική διάθεση, μπορούν να ξεπεραστούν.

Συγκεκριμένα έγραψε στο instagram story που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό: «Αν μου έλεγε κάποιος χρόνια πριν, όταν είχα κατάθλιψη και δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα…

Αν μου έλεγε πέρυσι, που η υγεία μου ήταν στα χειρότερα της... Αν μου έλεγε κάποιος σε οποιαδήποτε πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου ότι θα είμαι χαρούμενη να ξυπνάω καθημερινά, ότι θα ζω έχοντας τόσες καθημερινές μικρές στιγμές ευτυχίας, ότι θα έρθουν καλά πράγματα, ότι θα ανυπομονώ για το μέλλον, ότι θα παλεύω με όρεξη γι’ αυτό, ότι θα έχω ένα περιβάλλον που αγαπώ και μ’ αγαπάει γι’ αυτό που πραγματικά είμαι, ότι θα έχω βρει την γαλήνη μέσα μου… Δεν θα το πίστευα ποτέ.

Και αυτό θέλω να είναι μία υπενθύμιση ότι ακόμα και αν είσαι σε μία άσχημη φάση δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που σε περιμένουν».