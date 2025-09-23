Μαρία Γεωργιάδου για Στράτο Τζώρτζογλου: «Ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι» - Γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκε

Η Μαρία Γεωργιάδου έκανε μια αναδρομή στη ζωή της με τον Στράτο Τζώρτζογλου, την κοινή τους πορεία επί 14 χρόνια, τον γιο τους και την τωρινή τους σχέση. Μιλώντας στο «Στούντιο 4» η ηθοποιός και σεναριογράφος είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής προφανώς για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί κι αυτά τα σημεία επαφής ήταν αρκετά για ένα διάστημα, το οποίο δεν ήταν και μικρό.

Με τον Στράτο ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο. Αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε πολλά πράγματα. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο.

«Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν»

Καμιά φορά προβάλλονται και πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν το επιλέγαμε τότε, δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί και μέχρι εκεί.

Δεν με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ήταν ψέμα. Γιατί να με ενδιαφέρει, δεν το δημιούργησα και στο κάτω κάτω δεν μπορούσα να το αλλάξω. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες. Έπαψε να με αφορά».