Μαρία Γεωργιάδου για Στράτο Τζώρτζογλου: «Χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες»

Η Μαρία Γεωργιάδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” για τον πρώην σύζυγό της Στράτο Τζώρτζογλου και όλα αυτά που συνεχίζουν να τους ενώνουν. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστικό στο να έχεις καλές σχέσεις με έναν πρώην. Υπάρχει το ότι έχουμε ένα παιδί που το αγαπάμε και οι δύο πολύ και ότι χωρίσαμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

Νούμερα τηλεθέασης

Η σεναριογράφος μίλησε για το νέο της project στην ΕΡΤ, αλλά και για τα νούμερα τηλεθέασης που όλοι αναγκάζονται τελικά να τα κοιτούν. «Είναι καλές οι μέρες, με αρκετή δουλειά, δουλειά που με ακολουθεί αυτό τον χρόνο, εδώ και καιρό, με τη σειρά “Από ήλιο σε ήλιο” για την ΕΡΤ.

Επειδή έχω γράψει πολλές σειρές μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι δεν είναι το ζητούμενό μου τα νούμερα. Ποτέ δεν έτρεχα να τα δω με ιδιαίτερο ζήλο. Φυσικά είναι κάτι που σου επιβάλλεται, ειδικά στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί είναι κάτι που το κοιτούν αυτοί και εφόσον τα κοιτούν αυτοί, τα κοιτάς κι εσύ».

Ηλικιακός ρατσισμός

Η Γεωργιάδου παραδέχτηκε μεν πως οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι γράφονται για ανθρώπους που είναι πιο νέοι, αλλά υπάρχουν και οι ρόλοι που τους «φωτίζουν» και αυτούς δεν μπορεί να τους παίξει όποιος κι όποιος! Στην τηλεόραση είναι χρήσιμες όλες οι ηλικίες και στο θέατρο επίσης.

Φυσικά οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι συνήθως δεν γράφονται για ανθρώπους πέραν μιας ηλικίας, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν υπάρχουν μόνο οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί οι οποίοι «φωτίζουν» τους πρωταγωνιστές και συνήθως πρέπει να παίζονται από ανθρώπους που έχουν κάνει μια καριέρα».