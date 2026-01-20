Στράτος Τζώρτζογλου για διαζύγιο με Μαριόλα: «Με τη Σοφία χωρίσαμε... αλλά δεν χωρίσαμε»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα δεν μένουν πια στο ίδιο σπίτι, η αγάπη τους όμως παραμένει, είναι οικογένεια, αλλά όπως παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή “Buongiorno” έχουν χωρίσει, αλλά δίχως να χώρισαν! «Η Σοφία είναι πραγματικά ένας άγγελος, πανέμορφος, καλοσυνάτος, αυτό που αγάπησα και ερωτεύτηκα και γι’ αυτό παντρεύτηκα δεύτερη φορά ενώ δεν το είχα σκοπό. Τη συνάντησα πριν από 8 χρόνια. Ήταν μια συνάντηση καρμική που την απόλαυσα με όλο μου το κορμί, με όλες μου τις αισθήσεις.

Αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τελειώνουν. Όπως και με τη Μαρία (Γεωργιάδου), χωρίσαμε με τους κοινωνικούς όρους, αλλά είμαστε πάντα μαζί, δουλεύουμε μαζί, είναι οικογένειά μου. Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα βγουν οι λέξεις Μαρία και Αλκιβιάδης, και τώρα προστέθηκε και η Σοφία σε αυτό το αίμα. Θα την αγαπάω για πάντα, είτε είμαστε στον ίδιο χώρο, κι εκείνη το ίδιο».

«Απλώς αλλάξαμε χώρο»

«Τον Οκτώβριο, που είχε η μαμά της κάποια θέματα και την ήθελε κοντά της, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέβηκα εγώ, συναντηθήκαμε, πήγα στο σπίτι της, μείναμε μαζί κανονικά. Τώρα έχει αλλάξει σπίτι, από κάπου διέρρευσε αυτό. Δεν θέλαμε όμως να βγει, γιατί θα έγραφαν ότι χωρίσαμε, ότι τσακωθήκαμε και όλα αυτά τα σενάρια. Μετά γίνεται μια παραφιλολογία που μειώνει και εμένα και τη Σοφία.

Δεν λέω ότι είναι οριστικό. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο. Μπορεί το καλοκαίρι να πάμε διακοπές μαζί. Την αγαπάω και τα λέμε όλα. Τώρα αν ερωτευτεί εκείνη ή εγώ κάποιον άλλον, θα αλλάξει εκ των πραγμάτων η σχέση μας. Δεν μπήκαμε σε συναισθηματικούς καβγάδες γιατί δεν “χωρίσαμε”, απλώς αλλάξαμε χώρο».

«Δεν χωρίζω ποτέ από αυτούς που αγαπάω»

«Δεν με ενοχλεί να πουν ότι χωρίσαμε, γιατί δεν χωρίσαμε. Αύριο, μεθαύριο θα βγούμε έξω, θα πουν ότι τα ξαναφτιάξαμε. Αυτή την ιστορία θα κάνουμε; Οπότε λέω, ας μην λέμε τίποτα, ας καθίσουμε ήσυχα γιατί θα βγαίνουμε, θα πηγαίνουμε σε πρεμιέρες, θα έρθει στην πρεμιέρα μου, θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι… Δεν χωρίζω ποτέ από αυτούς που αγαπάω! Ακόμη και παντρεμένοι να είμαστε, αν κάποιος ερωτευτεί θα φύγει από τη σχέση, τότε χωρίζεις.

Αν ερωτευτώ κάποια άλλη, η πρώτη που θα ενημερωθεί θα είναι η Σοφία. Απιστία δεν μπορούσα ποτέ να κάνω! Κι εκείνη αν έχει άλλες προτεραιότητες και την κάνουν ευτυχισμένη και είναι ωφέλιμες, όχι χαρούμενες, θα το αποδεχτώ και θα πω τη γνώμη μου για τη νέα της σχέση. Είμαι πολύ ερωτευμένος με τη ζωή, με την παράσταση που κάνω, με το ότι υπάρχω μόνος μου και διαβάζω τα βιβλία μου… Είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία με την έννοια ότι πρέπει ντε και καλά να μένουμε στον ίδιο χώρο και οι δικές μου συνήθειες να την καταπιέζουν;

Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει οτιδήποτε κάνω να του δίνομαι με όλη μου την ψυχή, αλλά την ίδια στιγμή εάν εγώ πηγαίνω μια απόσταση με 300 χλμ. την ώρα και ο άλλος με 10 γιατί εκεί νιώθει ευτυχισμένος, δεν θα συμβαδίζουμε, ακόμα κι αν περάσουμε από το ίδιο σημείο, δεν θα δούμε το ίδιο τοπίο. Πρέπει σε πολλά πράγματα να συμβαδίζεις με τον άλλον για να πεις μένω».