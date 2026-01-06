Στράτος Τζώρτζογλου: «Μου έχει συμβεί να έρχονται στο θέατρο για να δουν τα οπίσθιά μου»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για την καριέρα του και τους θαυμαστές του, αλλά και τις γυναίκες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς παρόλο που ήξεραν ότι είναι παντρεμένος.

«Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούνε για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια. Που μου ‘χει συμβεί και αυτό. Γιατί στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» πήρα πολύ καλές κριτικές ως ερμηνεία. Αλλά πολύς κόσμος ερχότανε για να με δει γυμνό».

«Αν σε ενδιαφέρει μόνο η σωματική απόλαυση, η εξωτερική εμφάνιση βοηθάει. Γιατί σε βλέπουνε σαν πακέτο. «Α, ο Τζώρτζογλου είναι γοητευτικός, θα ‘θελα γρήγορα να πάω μαζί του». Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είχα πολλές προτάσεις αλλά δεν πήγαινα» εξομολογήθηκε στην εκπομπή Happy Day.

Και μιλώντας για την προσωπική του ζωή ανέφερε: «Εγώ παντρεύτηκα στα 21 με μία γυναίκα που αγαπούσα και ήμουν πολύ ερωτευμένος και δεν απίστησα ποτέ. Ήμουν πολύ πιστός. Αλλά και μετά που χώρισα, πάντα έκανα σχέσεις στη ζωή μου. Δύο, τρία χρόνια, μέχρι να ‘ρθει η Σοφία με την οποία ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκα και είμαστε τώρα οχτώ χρόνια μαζί. Δεν ήμουνα του one night stand. Και πάντα επέλεγα πού θα δώσω την ενέργειά μου και τι ενέργεια θα πάρω».



Και ανέφερε για τις γυναίκες που τον πλησίαζαν παρόλο που γνώριζαν ότι ήταν παντρεμένος: «Οι γυναίκες δεν χαλιόντουσαν που ήμουν παντρεμένος… Το δείχνανε. Όπως και πιθανόν… και άντρες. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που σου κάνει σεξουαλική προσφορά. Μπορεί να κολακεύσει λίγο ένα κομμάτι του «εγώ» σου, όχι της ψυχής σου».