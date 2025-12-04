Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πήγα στην Αμερική δεν είχα χρήματα, δεν με ήξερε κανείς... ήμουν ένα τίποτα»

Για τις δύσκολες στιγμές της ζωής του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Breakfast @Star», για τις απώλειες και την περίοδο της κατάθλιψης που έπρεπε να δώσει μεγάλες μάχες προκειμένου να βγει νικητής.

«Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα ήταν την περίοδο της κατάθλιψης, που άλλαξε όλη μου η ζωή. Έφυγε το 2003 ο πατέρας μου, μετά η μάνα μου και μετά ο γιος μου στην Αμερική. Όταν πήγα στην Αμερική παρ' όλο που δεν είχα χρήματα και δεν με ήξερε κανείς έπαθα ένα σοκ, γιατί είχα συνηθίσει επί 34 χρόνια να παίζω συνεχώς θέατρο, ξαφνικά πήγα εκεί και ήμουν ένα τίποτα. Δεν περίμενα ότι θα φύγω από την Αμερική, μου κόστισε πάρα πολύ σε συνδυασμό με τον θάνατο της μητέρας μου, ξαφνικά βρέθηκα σε μία θέση που δεν ήθελα να παίξω για κανέναν, δεν είχα λόγο» εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του μιλώντας για την σχέση με τον γιο του και τις δυσκολίες που δυνάμωσαν τη σχέση τους είπε: «Ήμουν στην Αμερική χωρίς καθόλου λεφτά. Πήγα με τον γιο μου εκεί για να δώσει εξετάσεις και να μπει στο σχολείο. Δεν είχαμε λεφτά ούτε για ξενοδοχείο. Μπαίνουμε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κάνω μια δυνατή προσευχή, ανάβω ένα κεράκι και λέω «βοήθησέ με, σε παρακαλώ». Πηγαίνω να πιώ φραπέ σε μια ελληνική καφετέρια και με γνωρίζει αυτός που το είχε, ο Γιώργος και μου λέει «θα ήταν μεγάλη μας τιμή να έρθεις να μείνεις όσες μέρες θες σπίτι μου». Και παθαίνω σοκ. Κάθε μέρα βιώνω θαύματα».