Ιωάννα Τούνη: Πήγε στη Βανδή με τον νέο σύντροφό της - Δεν κρύβονται πια, αλλά δεν προκαλούν κιόλας

Η Ιωάννα Τούνη και ο νέος της σύντροφος, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, πέρασαν το βράδυ τους στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή στη Θεσσαλονίκη.

Η εκπομπή «Το πρωινό» παρουσίασε ένα βίντεο με τους δυο τους να απολαμβάνουν το πρόγραμμα της τραγουδίστριας στην πόλη όπου και οι δύο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

Η influencer γνωρίζει πολύ καλά πως οι κάμερες των κινητών των θαμώνων θα ήταν στραμμένες επάνω τους, έτσι λοιπόν το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει το πρόγραμμα χωρίς πολλά πολλά και έτσι δεν έδωσε τροφή για νέα σχόλια, κάτι που είχε συμβεί μερικές μέρες νωρίτερα στη Μύκονο που οι δυο τους μαζί και ο γιος της είχαν παραστεί στη βάπτιση της κόρης μιας καλής της φίλης.

«Δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό»

Φανερά εκνευρισμένη η Τούνη είχε αναρτήσει βίντεο στο Tik Tok για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με την προσωπική της ζωή! «Δεν μου αρέσει να μιλάνε άλλοι για μένα και εγώ να σιωπώ, πάμε να μιλήσουμε και για αυτό! Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια.

Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω διάσημη και πλούσια ή ό,τι έχω γίνει. Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ, περνάμε πολύ όμορφα και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου απλά και μόνο επειδή είμαι η Ιωάννα και όχι η J.Touni. Ξέρει εμένα σαν Ιωάννα… Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι τον έχω βάλει στη ζωή μου. Φυσικά δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό.

«Νιώθω ένα πνίξιμο»

Δεν κάναμε καμία εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο Φεστιβάλ Καννών που είναι τοποθετημένες όλες οι κάμερες. Πήγαμε στη Μύκονο γιατί βάφτιζα το παιδάκι της κολλητής μου. Και φυσικά θα είχα δίπλα μου τον σύντροφό μου και το παιδί μου. Είναι off season το νησί, υπήρχαν μόνο ντόπιοι. Δεν θα κάτσω να καταπιέσω τον εαυτό μου, επειδή με κυνηγάνε συνέχεια οι κάμερες.

Το παιδί μου το υπολογίζω όσο τίποτα. Το έχω ψηλά. Όποιος σταθεί δίπλα μου, πρέπει να ξέρει ότι προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου πάντα. Εγώ προσπάθησα να το προστατεύσω όλο αυτό. Εσείς εκθέτετε τα προσωπικά μου. Νιώθω ένα πνίξιμο και πρέπει να μιλήσω για κάτι που δεν ήθελα να μιλήσω και να επισημοποιήσω κάτι που επίσης δεν ήθελα.

Με ρωτάτε αν είναι σοβαρή η σχέση. Ναι, έτσι νιώθω και βαδίζουμε μαζί, αλλά η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει τούμπα κάποιες φορές. Μακάρι να εξελιχθεί όμορφα αυτή η σχέση… Τον έχει γνωρίσει το παιδί μου, όπως έχει γνωρίσει και τους φίλους μου, δεν τον έχει γνωρίσει ως αυτός είναι ο γκόμενος της μαμάς. Κάποια στιγμή όμως θα το μάθει γιατί έχετε γράψει 1000 δημοσιεύματα οπότε… Good Job».