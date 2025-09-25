Ιωάννα Τούνη: Η ατάκα που άναψε φωτιές - «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»

Χωρίς μεγάλη προσπάθεια η Ιωάννα Τούνη καταφέρνει σχεδόν πάντα να προκαλεί τα σχόλια με τις δηλώσεις της. Αυτή τη φορά ανήρτησε στο Tik Tok του brand της ένα βίντεο στο οποίο την βλέπουμε να κάνει lip-synching στο τραγούδι της Ριάνα «Breakin Dishes», ενώ χορεύει.

Όσοι παρακολούθησαν το συγκεκριμένο βίντεο όμως στάθηκαν στην λεζάντα που το συνόδευε: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας». Όπως ήταν αναμενόμενο οι ακόλουθοί της δεν άργησαν να απαντήσουν και κάποιοι μάλιστα προσπάθησαν να λύσουν το μυστήριο και να καταλάβουν για ποιον τα λέει αυτά η Ιωάννα Τούνη. Απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένο;

Μερικά από τα σχόλια ήταν: «Αφού όλο έλειπε τι να κάνει κι αυτός βαρέθηκε μόνος του.« Τα λέει απότομα και ωραία», «Πάλι δίκασε η συμπεθέρα!», «Με τέτοια γυναίκα δίπλα του έπρεπε να κάνει τον σταυρό του κάθε μέρα που ξυπνάει!». «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις».