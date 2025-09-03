Τούνη: «Θα απαλλαγούμε από μ@@@κες σε λίγες μόνο μέρες... Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshots»

Άστραψε και βρόντηξε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok και θέμα συζήτησης με τις «συμπεθέρες» όπως αποκαλεί τις followers της ήταν οι άπιστοι σύντροφοι και πιο συγκεκριμένα αυτοί που ενώ είναι σε σχέση στέλνουν μηνύματα ερωτικά στα social media σε άλλες γυναίκες.

Η γνωστή επιχειρηματίας - influencer έχει βρει την λύση για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο... Screenshot το μήνυμα και αποστολή στην κοπέλα του συγκεκριμένου ατόμου.

«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει προσωπικό μήνυμα γκόμενος που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot; Θα απαλλαγούμε από μ@@@κες σε λίγες μόνο μέρες» σχολίασε η Ιωάννα Τούνη.

Το θέμα το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον οι διαδικτυακοί της φίλοι και τα σχόλια «έπεσαν βροχή». Ένα από αυτά έγραφε: «Ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, τόσο ανεξάρτητη και με αυτοπεποίθηση, πώς ανέχτηκες έναν τέτοιο, που έστειλε σε όλη τη χώρα και σε κάθε τσοκαρία εκεί έξω;». Και η Ιωάννα Τούνη δεν δίστασε να απαντήσει και σε αυτό το μήνυμα, λακωνικά αλλά έξυπνα: «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot».