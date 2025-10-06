Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο στη Μύκονο - Μαζί τους και ο γιος της

Από Δημήτρη σε… Δημήτρη! Η Ιωάννα Τούνη έγινε νονά στη Μύκονο και μαζί της έφερε τον νέο της σύντροφο Δημήτρη, αλλά και τον γιο της Πάρη που τον έχει γνωρίσει και έχουν ήδη αναπτύξει μια οικειότητα μεταξύ τους! Το ζευγάρι είναι άλλωστε μαζί εδώ και λίγο καιρό, απλώς είχαν επιλέξει να το κρατήσουν κρυφό…

φωτογραφία Instagram

Χέρι - χέρι

Η Τούνη βάφτισε μαζί με τις δύο κολλητές της την κόρη της καλής της φίλης Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους στο νησί των Ανέμων.

Μαζί με την ξανθιά influencer στη Μύκονο βρέθηκε και ο νέος της σύντροφος Δημήτρης Ρομπέρτος με τον οποίο είναι σε σχέση εδώ και αρκετούς μήνες.

Μάλιστα το νέο ζευγάρι κατέφτασε στο εκκλησάκι πιασμένοι χέρι - χέρι θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν πως η σχέση τους προχωρά και πως είναι σίγουροι γι’ αυτά που νιώθουν.

Ταιριαστό ζευγάρι

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Mykonos Live TV, βλέπουμε τη γνωστή influencer να φτάνει στην εκκλησία έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της Πάρη, ενώ με το δεξί της χέρι να κρατά το χέρι του συντρόφου της.

Μετά τον χωρισμό της με τον Δημήτρης Αλεξάνδρου η εκρηκτική Θεσσαλονικιά φαίνεται να ερωτεύτηκε ξανά και το ζευγάρι πλέον να μην κρύβεται.

Ο Δημήτρης Ρομπέρτος, ο οποίος διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ, είναι επιχειρηματίας και έκλεψε τις εντυπώσεις με τη γοητεία και το στιλ του. Όσοι τους έχουν δει μαζί έχουν να λένε για το πόσο ταιριαστοί είναι.