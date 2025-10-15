Αλεξάνδρου για Τούνη: «Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ, προσέχω το παιδί μου και τίποτα άλλο»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κλήθηκε να σχολιάσει στο «Πρωινό» την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη και του γιου του με τον νέο της σύντροφο και επέλεξε να χρησιμοποιήσει λέξεις που έδειχναν την αδιαφορία του για το θέμα!

«Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με όλα αυτά. Εγώ κοιτάω το παιδί μου και τη δική μου προσωπική μου ζωή. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με την οικογένεια μου δεν θέλω να το συζητάω. Προσέχω το παιδί μου και τίποτα άλλο».

«Δεν ξέρω ο καθένας πόσο πουλάει τον εαυτό του»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΑΑΔΕ οι Έλληνες influencers βγάζουν περίπου 90.000.000€ τον χρόνο. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ανάμεσά τους και μίλησε γι’ αυτό. «Δεν μου ακούγονται περίεργα τα ποσά γιατί έχει μεταφερθεί η διαφήμιση. Κάποτε ήταν στην τηλεόραση, εγώ δούλευα στην τηλεόραση, έβλεπα πως ήταν τα διαφημιστικά πακέτα, τώρα έχουν μεταφερθεί στις πλατφόρμες οπότε είναι λογικό. Δεν ξέρω ο καθένας πόσο πουλάει τον εαυτό του.

Tα Social Media έχουν από μόνα τους μια ενδεικτική τιμή για τις διαφημίσεις, οπότε μπορεί κάλλιστα από μόνος σου να μπεις και να δεις αν θες να κάνεις χορηγούμενη με βάσει τον κόσμο που θες να δει το προϊόν σου και για πόσο χρόνο. Δεν παίζει ρόλο μόνο πόσους ακόλουθους έχεις, παίζει ρόλο και το όνομα.

Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, είμαι μια χαρά, κοιτάω τη δουλειά μου και τις επιχειρήσεις μου και είμαι καλά. Με βοηθάει, είναι υποστηρικτικό, βοηθάω τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και είναι όλα καλά».