Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για βάφλες στην Πεντέλη με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του

Να θες να αγιάσεις και να μην σε αφήνουν! Ο λόγος για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου που ήθελαν να περάσουν μια χαλαρή μέρα μαζί με τους φίλους τους και τον μικρό Πάρη, όμως ο φωτογραφικός φακός είχε άλλα σχέδια.

Αδιάκριτα βλέμματα

Το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν οι δυο τους να είναι ζευγάρι, οπότε η κοινή του εμφάνιση την Κυριακή 9 Νοεμβρίου σε κατάστημα με βάφλες στην Πεντέλη ήρθε κάπως να κουμπώσει πάνω σε όλο αυτό.

Δημήτρης, Ρία και Πάρης ήταν πολύ χαλαροί με την παρέα τους και απολάμβαναν παγωτό, βάφλες και καφέ. Μάλιστα έδειχναν να μην τους απασχολούν τα τριγύρω αδιάκριτα βλέμματα, ούτε καν το γεγονός πως ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να σηκώσει το κινητό του τηλέφωνο και να τραβήξει μια κοινή τους φωτογραφία, κάτι που τελικά συνέβη και το είδαμε στο «Buongiorno».

Φιλία ή σχέση που ψήνεται;

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά μίλησαν για μια… τρυφερή φιλία, μια σχέση που δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά ούτε και διαψευστεί. Το περασμένο καλοκαίρι ο Αλεξάνδρου είχε εμφανιστεί στην απονομή του δίσκου της Ελληνίδου και από τότε ξέσπασαν οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι.

Λίγο αργότερα ο Αλεξάνδρου βρέθηκε στη Λάρισα για να παρακολουθήσει το live της τραγουδίστριας. Πριν από λίγο καιρό ανέβηκε στο TikTok ένα βίντεο με τους δυο τους να κάνουν βόλτα στη Νέα Σμύρνη, βίντεο που λίγες ώρες μετά κατέβηκε. Επιπλέον πρόσφατα Δημήτρης και Ρία βρέθηκαν στην Αράχωβα να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τον σκύλο του το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου που συνέπιπτε κιόλας με τη γιορτή του. Αν μη τι άλλο οι δυο τους περνάνε καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω!