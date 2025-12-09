Αλεξάνδρου: Παραδέχτηκε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου - «Να δούμε πως θα κυλήσουν τα πράγματα»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στη “Super Κατερίνα” και μίλησε για την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του Ιωάννα Τούνη και το γεγονός ότι της έχει σταθεί στην υπόθεση του revenge porn την οποία αντιμετωπίζει στα δικαστήρια. «Πολλά πράγματα οφείλω να κάνω πρωτίστως επειδή είναι η μητέρα του παιδιού μου και για το παιδί μας, αλλά και για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν αδικηθεί. Δεν θα ήθελα να πάρω τα φώτα πάνω μου και να χαθεί η μπάλα σε όλο αυτό το κομμάτι.

Θέλω να μείνει στην ουσία γιατί είναι ένα δικαστήριο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί η Ιωάννα να φαίνεται περισσότερο, αλλά υπάρχουν κι άλλες τόσες γυναίκες που το δικαστήριό τους περνάει αβαβά. Η Ιωάννα έχει ένα βήμα, ο Δημήτρης έχει ένα βήμα και ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση έχει ένα βήμα».

«Το ταμείο το κάνουμε στο τέλος»

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε πως με την πρώην του έχουν καθημερινή επικοινωνία, αλλά δεν του πέφτει λόγος για την προσωπική της ζωή. «Έχουμε την επικοινωνία γιατί προφανώς μιλάμε για το παιδί μας. Θα κάνουμε την βιντεοκλήση μας, θα μιλήσει με το παιδί μας, θα ρωτήσει τι κάνει. Έχουμε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει κάποιος λόγος ούτε και σε εκείνη αντίστοιχα. Θα ακουστεί κάπως, γιατί θα πουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί πρέπει να πεις κάποια πράγματα.

Έκανε μία εξομολόγηση, είπε ότι είναι ερωτευμένη, προφανώς έχει περάσει τα φίλτρα που θέλει. Δεν με πείραξε που είπε ότι είναι ερωτευμένη. Αφού αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε. Όλα αυτά δείχνουν στην πορεία. Ό,τι και να πούμε, το ταμείο το κάνουμε στο τέλος. Το χαίρω πολύ με έναν άνθρωπο το λέμε στο τέλος. Όλα αυτά είναι στην πορεία των πραγμάτων και εύχομαι πραγματικά ο καθένας για τις επιλογές που κάνει να είναι αυτές που θέλει».

«Να δούμε πως θα κυλήσουν τα πράγματα»

Στη συνέχεια της κουβέντας, η Κατερίνα Καινούργιου στρίμωξε τον Αλεξάνδρου σχετικά με τη φημολογούμενη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα έχετε, σας έχει δει το σύμπαν» με τον παρουσιαστή να απαντά: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας. Δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Είναι πρωτίστως το ότι είμαι μπαμπάς και είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν το βγάζω σημαία για να κλείσω στόματα, αλλά εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια, με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι είμαστε μαζί;

Δεν είμαι ένας άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει τόσο πολύ το αίσθημα της προστατευτικότητας για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα».