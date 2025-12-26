Ρία Ελληνίδου: «Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη;»

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» κάθισε η Ρία Ελληνίδου και μίλησε για όλα, ενώ παραδέχθηκε ότι της έχει λείψει να κάνει διακοπές, Πάσχα και Χριστούγεννα, με την οικογένειά της. «Είναι λίγο σκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά, αν μπορούσαν να έρθουν στο μαγαζί, θα μου άρεσε πάρα πολύ» εξομολογήθηκε.

Και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δουλεύω από τα 13, μου άρεσε πολύ. Μου φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρον να πάω να τραγουδήσω σε μία πολιτιστική εκδήλωση από το να βγω με την παρέα μου. Μπορούσα να περιμένω 4 – 5 χρόνια, να έκανα κάποια πράγματα με τους συμμαθητές μου. Τώρα το ανακαλύπτω, έπρεπε να το μοιράσω, να μην είμαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο σε δουλειά. Ήθελα να “ψηθώ” πολύ αλλά θα μπορούσα να το κάνω και λίγο αργότερα.

Το μπαμ έγινε με το τραγούδι «Κάτι ξέρεις»

«Ο πατέρας μου πάντα μας έλεγε «μην χάνετε τον χρόνο σας, την ώρα που εσείς κοιμάστε κάποιος άλλος γράφει ιστορία». Έχω μεγαλώσει με ατάκες όπως «τα αγαθά κόποις κτώνται», τα άκουγα από μικρή από τους δικούς μου».

Η επιτυχία ήρθε με το τραγούδι «Κάτι ξέρεις» όπως εξηγεί. «Το μπαμ έγινε με το «Κάτι ξέρεις», έτσι έγιναν γνωστά και τα άλλα μου τραγούδια. Την ημέρα που κυκλοφόρησε την θυμάμαι, ήταν Μάρτιος, 13:00 το μεσημέρι και πετούσα με τη μαμά μου για Άγιο Δομίνικο. Ήμουν κάπου στη μέση της ανταπόκρισης, πήγα στον Άγιο Δομίνικο και δεν ήξερα αν θα γίνει επιτυχία αυτό. Τραγουδούσα το κομμάτι εκεί, έβγαζα βίντεο με τους ντόπιους, ζούσα στον κόσμο μου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Κάθε φορά μετά την επιτυχία, δεν προλαβαίνεις να την χαρείς, σκέφτεσαι αμέσως το επόμενο βήμα. Σου φέρνει άγχος, πίεση. Ήθελα πάντα να κάνω καλές συνεργασίες, να είμαι καλή με ό,τι καταπιάνομαι».

Και συμπλήρωσε: «Πάντα πρόσεχα τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, τώρα ακόμα παραπάνω. Θα πω τώρα κάτι κι ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα τι παράδειγμα δίνουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας μιμούνται, δεν θέλω να είμαι κακό παράδειγμα σε αυτό που φοράω, σε αυτό που τραγουδάω. Θέλω να το δίνω το καλό παράδειγμα».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, καθώς τα δημοσιεύματα την θέλουν ερωτευμένη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου είπε: «Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το πω; Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου».