Ρία Ελληνίδου: Αφήνω τις κουρτίνες του σπιτιού μου ανοιχτές για να «παίρνουν μάτι» οι γείτονες

Είναι αυθόρμητη και πολλές φορές λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται ή κάνει αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή που συζητιούνται. Η Ρία Ελληνίδου, αυτή την φορά, βρισκόταν στην σκηνή νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όταν λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη «Μπανιστηρτζού» έπιασε κουβέντα με τους θαμώνες και τους ρώτησε αν «κατασκοπεύουν» τους γείτονές τους.

Στη συνέχεια η ίδια αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση: «Εγώ πάντως τις αφήνω ανοιχτές τις κουρτίνες για τους γείτονες. Τι να κάνουμε; Να πάρουν λίγο μάτι και τα παιδιά». Και συνεχίζοντας ρώτησε το κοινό αν γνωρίζει πώς έλεγαν οι παλιοί τη φράση «παίρνω μάτι». Κάποιος της απάντησε «μπανιστήρι» και τότε η τραγουδίστρια ξεκίνησε να ερμηνεύει το γνωστό κομμάτι «Μπανιστηρτζού».

Η Ρία Ελληνίδου -που τον τελευταίο καιρό φημολογείται ότι έχει σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου- έχει κάνει αποκαλύψεις στο παρελθόν και για τους θαυμαστές της και έχει πει χαρακτηριστικά: «Μου έχουν κλείσει εισιτήρια, μου έχουν δώσει δαχτυλίδια, δώρα ακριβά. Μου έχουν στείλει και κλειδιά σπιτιού με ταυτότητα κιόλας για να δω ότι όντως είναι αυτός ο άνθρωπος που τα στέλνει. Κάποια στιγμή που είχα κάνει ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου, μου έστελναν στο καμαρίνι πουκάμισα. Ωραίο χιούμορ. Μου αρέσει πολύ το χιούμορ»,

