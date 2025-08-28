Τι είναι η διαταραχή OCD που αποκάλυψε ότι έχει η Ιωάννα Τούνη - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τα τελευταία χρόνια, η ψυχική υγεία έχει αρχίσει να συζητιέται πιο ανοιχτά στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης. Πολλοί επώνυμοι επιλέγουν να μοιραστούν δημόσια τις εμπειρίες τους με ψυχικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι στην απομυθοποίησή τους και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Ιωάννα Τούνη.

Η Infuencer και επιχειρηματίας έχει καθημερινή επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους και μοιράζεται μαζί τους πολλά πράγματα από τη ζωή της. Σε πολλά στιγμιότυπα πρωταγωνιστεί ο γιος της, Πάρης ενώ σε άλλες αναρτήσεις η ίδια αποκαλύπτει πράγματα που την απασχολούν στην καθημερινότητά της.

Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, η ίδια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από το σπίτι της, όπου μοιράστηκε με τους followers της ότι έχει OCD, δηλαδή Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή.

«Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία;», σημείωσε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Τι είναι όμως η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD);Πώς επηρεάζει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου; Ποιες είναι οι αιτίες εμφάνισής της και πώς αντιμετωπίζεται;

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD);

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, διεθνώς γνωστή ως OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), είναι μία ψυχική διαταραχή άγχους, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία εμμονών και καταναγκασμών. Πρόκειται για μια χρόνια και συχνά εξουθενωτική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα, τις σχέσεις και τη λειτουργικότητα του ατόμου.

Εμμονές (Obsessions)

Οι εμμονές είναι επαναλαμβανόμενες, ανεπιθύμητες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις, που προκαλούν έντονο άγχος ή δυσφορία. Το άτομο που τις βιώνει συνήθως αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις αυτές είναι παράλογες ή υπερβολικές, αλλά δεν μπορεί να τις αγνοήσει ή να τις ελέγξει.

Συνήθεις μορφές εμμονών:

Φόβος για μόλυνση από μικρόβια ή βρωμιά

Ανάγκη για συμμετρία, τάξη ή ακρίβεια

Καταναγκασμοί (Compulsions)

Οι καταναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή νοητικές πράξεις που το άτομο αισθάνεται ότι πρέπει να εκτελέσει ως απάντηση στις εμμονές, για να μειώσει το άγχος ή για να αποτρέψει ένα φανταστικό καταστροφικό γεγονός.

Παραδείγματα καταναγκασμών:

Υπερβολικό πλύσιμο χεριών ή καθαριότητα

Συνεχής έλεγχος (κουζίνας, πορτών, διακοπτών)

Επανάληψη λέξεων ή αριθμών με “μαγικό” τρόπο

Τακτοποίηση αντικειμένων με συγκεκριμένο τρόπο

Πότε πρέπει κάποιος να αναζητήσει βοήθεια;

Όταν οι εμμονές και οι καταναγκασμοί:

Διαρκούν πάνω από 1 ώρα την ημέρα

Επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα , την εργασία ή τις κοινωνικές σχέσεις

, την εργασία ή τις κοινωνικές σχέσεις Προκαλούν σημαντική ψυχολογική δυσφορία

Αίτια της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής

Η ακριβής αιτία του OCD δεν είναι πλήρως κατανοητή, ωστόσο, θεωρείται ότι προκύπτει από έναν συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων:

Γενετική προδιάθεση : Άτομα με οικογενειακό ιστορικό OCD έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης.

: Άτομα με οικογενειακό ιστορικό OCD έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης. Νευροβιολογικοί παράγοντες : Δυσλειτουργία σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και στη χημεία των νευροδιαβιβαστών (όπως η σεροτονίνη).

: Δυσλειτουργία σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και στη χημεία των νευροδιαβιβαστών (όπως η σεροτονίνη). Ψυχολογικά χαρακτηριστικά : Τελειομανία, ανάγκη για έλεγχο, αδυναμία ανοχής στην αβεβαιότητα.

: Τελειομανία, ανάγκη για έλεγχο, αδυναμία ανοχής στην αβεβαιότητα. Περιβαλλοντικά ερεθίσματα: Τραυματικά γεγονότα ή αυξημένο στρες μπορεί να ενεργοποιήσουν ή να επιδεινώσουν τη διαταραχή.

Αντιμετώπιση και Θεραπεία

Η OCD είναι μια αντιμετωπίσιμη διαταραχή, και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ψυχοθεραπεία: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) και ιδιαίτερα η τεχνική Έκθεση και Παρεμπόδιση Αντίδρασης (ERP), θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις. Ο θεραπευόμενος εκτίθεται σταδιακά στα αγχώδη ερεθίσματα και μαθαίνει να αποφεύγει την εκτέλεση των καταναγκασμών. Φαρμακευτική αγωγή: Η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων (κυρίως SSRIs, όπως η φλουοξετίνη, σερτραλίνη, φλουβοξαμίνη) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων. Η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται υπό την επίβλεψη ψυχιάτροy. Συνδυασμός θεραπειών: Συχνά, ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή είναι μια σοβαρή αλλά θεραπεύσιμη ψυχική πάθηση. Με την κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία, τα άτομα με OCD μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να λειτουργούν αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους. Η κατανόηση και η αποδοχή του προβλήματος είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς την αλλαγή.