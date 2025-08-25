Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Η... ανήθικη πρόταση του 1 εκ. ευρώ

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου συναντήθηκαν στη σειρά του ALPHA «Σασμός» και έγιναν τηλεοπτικό ζευγάρι. Λίγο πριν από το τέλος του σίριαλ η ζωή τους έκανε και κανονικό ζευγάρι, αφού δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν μέσα τους αυτά που ένιωθαν ο ένας για τον άλλον και τίναξαν στον αέρα τις ζωές τους γι’ αυτό το νέο, το συναρπαστικό, το φλογερό που σε καίει και ανατρέπει όλα όσα ήξερες μέχρι τώρα!

φωτογραφία Instagram

Τα πάντα για το παιδί της

Ο Μαθιός και η Βασιλική τώρα δικαιώνονται, θα ’λεγε κανείς, αφού το αγαπημένο ζευγάρι συναντιέται και πάλι τηλεοπτικά, αυτή τη φορά κάτω από τη στέγη του MEGA στο ολοκαίνουριο σίριαλ «Μια νύχτα μόνο»! Πρόκειται για μια δραματική σειρά που βασίζεται στην τουρκική σαπουνόπερα «BinBir Gece» που είχαμε δει και στον ΑΝΤ1 με τον τίτλο «Χίλιες και μία νύχτες». Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράστηκαν στιγμές από τα γυρίσματα της σειράς με τον Λάλο να σχολιάζει: «Πάντα μαζί» και τη Λαμπροπούλου να λέει: «Μαζί! First shooting. Νέα κύματα. Ενθουσιασμένοι».

φωτογραφία Instagram

Απελπισία

Σύμφωνα με το σενάριο η βασική ηρωίδα είναι μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της. Όταν αυτό αρρωσταίνει πολύ σοβαρά εκείνη πρέπει πάση θυσία να βρει τα χρήματα που χρειάζονται για να το κάνει καλά γιατί έχει βρεθεί συμβατός δότης στο εξωτερικό! Η δυστυχισμένη γυναίκα προσπαθεί να δανειστεί ένα μεγάλο ποσό από τον πεθερό της, έναν πολύ πλούσιο και ισχυρό άνθρωπο, που όμως της αρνείται κάθε βοήθεια. Στη συνέχεια προσπαθεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα, όμως δεν τα καταφέρνει.

Τελικά αναγκάζεται να απευθυνθεί στον διευθυντή της εταιρίας όπου εργάζεται. Εκείνος που δεν την πιστεύει, της λέει πως μπορεί να έχει το 1 εκ. ευρώ που ζητάει μόνο εάν περάσει ένα βράδυ μαζί του! Απελπισμένη εκείνη δέχεται, αφού θα έκανε τα πάντα για να σώσει το μονάκριβο παιδί της! Μέσα της όμως σιχαίνεται τον εαυτό της και εκείνον που την έφερε σε αυτή τη θέση. Ταυτόχρονα εκείνος θεωρεί πως όλες οι γυναίκες είναι σκάρτες και θα έκαναν τα πάντα για το χρήμα… Πολύ σύντομα όμως τα συναισθήματα αυτού του άντρα θα αλλάξουν, μόλις καταλάβει πως η γυναίκα που έπεσε στο κρεβάτι μαζί του δεν του είχε πει ψέματα…

φωτογραφία Instagram

Η επιτυχία σε αριθμούς

Η σειρά «Χίλιες και μία νύχτες» με τους Χαλίτ Εργκέντς και Μπεργκιουζάρ Κορέλ έκανε πρεμιέρα στην Τουρκία στις 7 Νοεμβρίου 2006 και ολοκληρώθηκε μετά από τρία χρόνια με την τηλεθέαση να κυμαίνεται στο περίπου 60-70%. Στον ΑΝΤ1 η σειρά ξεκίνησε να παίζεται στις 7 Ιουνίου 2010 σημειώνοντας 18,7% και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 με ποσοστό 24,3%.