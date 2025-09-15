Έξαλλος ο Μπιμπίλας με τον Λιάγκα: «Με ζητάτε από τον Ιούλιο, με ακυρώσατε βράδυ Κυριακής»

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο συμπεριφοράς του Γιώργου Λιάγκα και των συνεργατών του δεν μπορεί να κρύψει ο Σπύρος Μπιμπίλας. Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ενώ οι υπεύθυνοι της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα τον είχαν «κλείσει» από τον Ιούλιο για να είναι καλεσμένος στην πρεμιέρα, λίγο πριν το «Πρωινό» βγει στον αέρα τον ενημέρωσαν ότι εξαιτίας της πλούσιας σκαλέτας δεν υπάρχει χρόνος για τη συνέντευξη.

Συγκεκριμένα ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει «μου είχε επίμονα ζητηθεί από τον μηνα Ιούλιο (για γούρι μου ειπαν)» να είναι στην πρώτη εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για τη σεζόν (σ.σ. σήμερα ξεκινάει το Πρωινό στον ΑΝΤ1), τελικά του το ακύρωσαν στις 23:15 το βράδυ της Κυριακής.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι «αρνήθηκε σε δύο άλλες παρόμοιες εκπομπές να εμφανιστώ αυτή την ημέρα (σ.σ. σήμερα)» και περιγράφει ότι «επειδή βρισκόμουν στις γιορτές πατάτας στην Ναξο και για να είμαι εντάξει αφού θα έβγαινα πολύ νωρίς, όπως μου ζητήθηκε, πήρα το βραδινό πλοίο, ενώ θα μπορούσα να γυρίσω Δευτέρα».

«Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν, το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες ή στη Βουλή φαίνεται δεν μετράει τόσο. Λυπάμαι πολύ για τον λάθος δρόμο που διαλέγουν, όποια δικαιολογία δεν καλύπτει το σφάλμα κι εύχομαι να φροντίσουν να μην προσβάλουν άλλον καλεσμένο, γιατί κι οι καλεσμένοι θα γίνουν πιο δύσκολοι στο να έρχονται στις εκπομπές» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.



Δείτε την ανάρτηση:

Το χρονικό ενός μη σεβασμού η πως είναι τα πράγματα στην τηλεόραση σήμερα!...Μετά λύπης μου κάνω αυτήν την ανάρτηση, αφού πρώτα, ευχηθώ σε όλες τις εκπομπές καλά αρχή, καλύτερη τηλεόραση και περισσότερο σεβασμό σε όλους. Γιατί το λέω αυτό; Στην πρώτη εκπομπή του κυρίου Λιάγκα θα εμφανιζόμουν για συνέντευξη όπως μου είχε επίμονα ζητηθεί από τον μήνα Ιούλιο (για γούρι μου είπαν) κι επειδή ήταν η πρώτη εκπομπή που μου το ζήτησε τηρήσα την υπόσχεση μου κι αρνήθηκα σε 2 άλλες παρόμοιες εκπομπές να εμφανιστώ αυτήν την μέρα. Επειδή βρισκόμουν στις γιορτές πατάτας στην Νάξο και για να είμαι εντάξει αφού θα έβγαινα πολύ νωρίς, όπως μου ζητήθηκε, πήρα το βραδινό πλοίο, ενώ θα μπορούσα να γυρίσω Δευτέρα.

Επτά τηλεφωνήματα την Κυριακή για το τι ακριβώς θα πούμε αλλά αργά το βράδυ στις 11,15 μου ανακοινώνουν ότι έχουν πολλά θέματα, δεν θα προλάβω κι αφού με αγαπούν να διαλέξω ποια άλλη μέρα θα πάω. Είχε μεσολαβήσει 10.20 μια ανάρτηση του κ. Λιάγκα που διαφήμιζε τους πρώτους καλεσμένους, χωρίς να με αναφέρει, πήρα την υπεύθυνη και μου είπε ότι με κρατά ως έκπληξη. Το πίστεψα αλλά σε μισή ώρα διαψεύστηκα.

Αν εγώ ακύρωνα τελευταία στιγμή φανταστείτε τι θα αντιμετώπιζα. Επειδή είμαι ευγενικός και συνεπής αλλά άνθρωπος με νεύρα είπα στην αρχισυντάκτρια ότι θα ενημερώσω κι εγώ το κοινό γι' αυτό το απαράδεκτο φέρσιμο που δείχνει μη σεβασμό και ασυνέπεια για όποιον λόγο κι αν γίνεται. Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν, το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες η στην βουλή φαίνεται δεν μετράει τόσο.

Λυπάμαι πολύ για τον λάθος δρόμο που διαλέγουν, όποια δικαιολογία δεν καλύπτει το σφάλμα κι εύχομαι να φροντίσουν να μην προσβάλουν άλλον καλεσμένο, γιατί κι οι καλεσμένοι θα γίνουν πιο δύσκολοι στο να έρχονται στις εκπομπές. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΛΟΙΠΟΝ και πάψτε να θεωρείτε εύκολους τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει.