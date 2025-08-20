Κατερίνα Καινούργιου: Μακρύ ερωτικό καλοκαίρι στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή

«Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό» τραγουδούσε παλιά η Μπέσσυ Αργυράκη μαζί με… κορμιά και αλάτια, αυτό ακριβώς που ζει φέτος και η Κατερίνα Καινούργιου! Η παρουσιάστρια… ξεκαλοκαίριασε στην Πάρο κι από εκεί έκανε κοντινές διαδρομές στα τριγύρω νησιά παρέα με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Λουσμένη στο φως

Είναι τόση η χαρά και η γαλήνη που έχει μέσα της η Καινούργιου που δεν σταματά να μοιράζει ευχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου δραστηριοποιείται πολύ συχνά δείχνοντάς μας στιγμές από τις διακοπές της. «Καλό βράδυ με υγεία και ευλογία! Να χαίρεστε όσους αγαπάτε… Εύχομαι η ζωή σας να είναι πάντα γεμάτη όμορφες στιγμές και ευτυχία… Η Παναγία να φωτίζει πάντα τον δρόμο σας», έγραψε μια μέρα αποδεικνύοντας πως όταν είσαι καλά μέσα σου και έχεις φως, το εκπέμπεις και στους άλλους!

Ηρεμία και ασφάλεια

Στην αγαπημένη της Πάρο λοιπόν η Κατερίνα βρήκε αυτό που αναζητούσε, ηρεμία και ασφάλεια, πράγματα που ούτως ή άλλως της τα προσέφερε ο Παναγιώτης, τώρα όμως τα βρήκε και εκεί, μαζί του. «Κάθε ηλιοβασίλεμα σ’ αυτό το νησί είναι μια υπόσχεση ότι η ομορφιά εδώ δεν τελειώνει ποτέ… Κάθε γωνιά με κάνει να νιώθω πιο ήρεμη και πιο ασφαλής από ποτέ», έγραψε στο Instagram και πλέον έχουμε όλοι καταλάβει πως μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο!