Καλοκαίρι 2025: Άντρες έτοιμοι για όλα - Οι διάσημοι με τα μαγιό τους

Ηθοποιοί, παρουσιαστές, μοντέλα, τραγουδιστές… Όλοι το καλοκαίρι νιώθουν την ανάγκη να πετάξουν τα περιττά, ρούχα και μη, και να ζήσουν ελεύθεροι ποστάροντας τις στιγμές τους στο Instagram. Από κοντά κι εμείς να καταγράφουμε τις… αναλογίες τους!

Ο Γιάννης Κουκουράκης μάς τα είπε φέτος υποβρυχίως στα τιρκουάζ νερά μιας πισίνας και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Και αν ήμουνα ουσία, νερό θα ήμουν. Χρώμα αν γινόμουν, γαλάζιο θα ήτανε. Εποχή να διάλεγα, καλοκαίρι θα ’ταν»! Εντάξει, το πιάσαμε είναι και ερωτευμένος και ποιητής!



Ο Σάκης Τανιμανίδης, γενικώς γδύνεται όλο τον χρόνο γιατί έχει κορμάρα και δεν μπορεί να την κρατά κρυμμένη, οπότε δεν αποτέλεσε έκπληξη η φωτογράφισή του σε πισίνα της Πάρου. Αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε!

Ο Γιώργος Καράβας πριν φύγει για Άγιο Δομίνικο για να παρουσιάσει το «Exathlon» έδειξε λίγο κορμί στους Παξούς, γιατί στηρίζουμε το ελληνικό ΠΟΠ προϊόν πριν το… εξάγουμε!

Κορίτσια ο… Πολυφετόπουλος, κατά κόσμον Νίκος Πολυδερόπουλος. Κάθε φορά που βλέπεις τον μελαχρινό ηθοποιό στη θάλασσα, είναι σαν να κάνεις... μακροβούτι! Σου κόβεται η ανάσα!

Ο σκαφάτος καπετάν Γιώργος Λιάγκας δεν αποκαλύπτει το... μαγιό του, όμως ξέρει να μας εξιτάρει γιατί κάθε μέρα που ξημερώνει δεν ξέρεις σε ποια ελληνική θάλασσα θα τον πετύχεις!

Ο κατάμαυρος Γιώργος Μαυρίδης βγήκε σε μια... βραχονησίδα αγνώστου γεωγραφικού στίγματος και γεμάτος αλμύρα πόζαρε όλο χαρά!

Στο απέραντο γαλάζιο βυθίστηκε ο Γιώργος Μπένος και μάς θύμισε κάτι από το «Maestro», θυμάστε φυσικα που είχε ρίξει το πτώμα του πατέρα του, του Χαράλαμπου στη θάλασσα ανοιχτά των Παξών!

Ο Ηλίας Βρεττός βγήκε στα ανοιχτά της Σύμης, σε μια υπέροχα παραλία και υπέβαλε τα σέβη του. «Σύμη μάγισσα με τους υπέροχους ανθρώπους σου, άλλο ένα καλοκαίρι που είχα την τύχη να με μαγέψεις! Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις», σχολίασε στο Instagram κι εμείς μείναμε να κοιτάμε το… πισινί χρώμα της θάλασσας!

Ο Γιάννης Στάνκογλου είπε φέτος να κάνει τα μπανάκια του στην εξωτική Σρι Λάνκα, μακριά από όλους, σε μια παραλία με λευκή άμμο και να μάς κάνει τα νεύρα κρόσια. Thank you next!