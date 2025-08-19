Γιώργος Αγγελόπουλος: Τρυφερές στιγμές με την κόρη του στη θάλασσα

Η Σκιάθος είναι από τους καλύτερους προορισμούς για διακοπές είτε ασχολείσαι με τα θαλάσσια σπορ, είτε απλώς θέλεις να κολυμπήσεις σε όμορφα νερά! Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι υπερήφανος για τον τόπο καταγωγής του και εκεί έχει χτίσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του, αφού εκτός των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων με τη σχολή θαλάσσιων σπορ που διαθέτει, θέλει το παιδί του να μεγαλώσει σε έναν ήρεμο τόπο, όπως ακριβώς συνέβη και με εκείνον…

Μπλουμ

Ο Ντάνος επιδιώκει να έχει πολύ ελεύθερο χρόνο ώστε να τον περνά με το παιδί του. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram μοιράστηκε μαζί μας τι προσωπικές του στιγμές με την κόρη του. Είδαμε τις απίστευτες βουτιές που τής έκανε πετώντας τη πολύ ψηλά στον αέρα και τη βοήθεια που τής έδινε στο να μάθει κολύμπι! Παραφράζοντας το τραγούδι του Τζέιμς Μπράουν «It’s a man’s world» έγραψε στην ανάρτησή του για τον κόσμο του: «Θα ήταν ένα τίποτα, τίποτα χωρίς τη γυναίκα μου και αυτό το κορίτσι».

Ξαναγεννήθηκε

Νωρίτερα πάντως οι φίλοι του Ντάνου μαζί και η γυναίκα του, Δήμητρα Βαμβακούση, τού έκαναν μια έκπληξη που τον άφησε άφωνο. Ξαφνικά άρχισαν να του τραγουδούν το «Happy birthday» κι εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο, αφού έχει γενέθλια τον Ιανουάριο. Τελικά του εξήγησαν πως ξαναγεννήθηκε από τότε που γνώρισε τη γυναίκα του και όλοι μαζί έφαγαν ένα ωραιότατο… Danoffee!