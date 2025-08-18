Μαρία Ναυπλιώτου: Φωτογραφήθηκε στη Χίο και πήρε το... στέμμα της βασίλισσας των διακοπών!

Η Μαρία Ναυπλιώτου έκανε τις διακοπές της στη Χίο, έναν τόπο που πληγώθηκε πάρα πολύ από τις φετινές και άκρως καταστροφικές πυρκαγιές που προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στο νησί. Η ηθοποιός όμως θέλησε να περάσει ένα μήνυμα και να μας θυμίσει πως όσο μαύρα και αν όλα φαίνονται -και τις περισσότερες φορές είναι κιόλας- πάντα κάτι γίνεται και η Ελλάδα στέκεται όρθια και θα συνεχίσει να αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες της.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Instagram της: «Ένας Αύγουστος αντιφατικός. Φως και σκιά μαζί. Κι όμως, αυτός ο τόπος στέκεται όρθιος. Γιατί όπως έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης: εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».

Απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι

Φορώντας το μπικίνι της, ξαπλωμένη στην παραλία, ατενίζοντας το καλοκαίρι να φεύγει μέσα από τα χέρια της και με μια λιτή και τόσο ελληνική ομορφιά, η Ναυπλιώτου μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από τις διακοπές της. Είδαμε κι εμείς (και ζηλέψαμε) όμορφες παραλίες, ανεμόμυλους, κύματα να σκάνε στα βοτσαλάκια, ηλιοβασιλέματα, ενώ το βίντεο με τα τζιτζίκια να σπάνε την ησυχία του μεσημεριού κάτω από την κληματαριά ήταν ίσως το βίντεο του απόλυτου ελληνικού καλοκαιριού…