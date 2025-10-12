Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους...»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου. Η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το Ακρωτήρι» στο θέατρο Ιλίσια και μίλησε για την Τζουλιάνα, τον ρόλο που υποδύεται στο έργο, ενώ επίσης αναφέρθηκε και για την προσωπική της ζωή.



Όπως αποκάλυψε η Μαρία Ναυπλιώτου στο ξεκίνημα της καριέρας της είχε πίστη στον εαυτό της, δηλώνοντας πως ένοιωθε αθάνατη. Mάλιστα ανέφερε ό,τι πλέον σε κάθε παράσταση πρέπει ο ηθοποιός να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, προκειμένου να ευχαριστήσει το κοινό.



«Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου. Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος. Αγαπούσα το χορό και το θέατρο, που κάπως η πίστη και η δύναμη της νιότης δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια στην αμφιβολία. Κάθε βράδυ έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα νέο κοινό και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλή σε αυτό που κάνεις. Η χθεσινή παράσταση δεν σημαίνει τίποτα για το σημερινό κοινό. Κάθε βράδυ δίνεις μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί».

«Η απώλεια της μνήμης»

Για το έργο και τον ρόλο που υποδύεται: «Τη χτυπάει η απώλεια της μνήμης, της συνείδησης και της απώλειας του πιο αγαπημένου της προσώπου. Το έργο αυτό διαπραγματεύεται όσα μπορούμε να κερδίσουμε στη ζωή παρόλα όσα έχουμε χάσει. Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει οριστικά η ζωή μας και πάντα υπάρχει τρόπος να επανορθώσουμε και να βγούμε μπροστά στο φως».



Παράλληλα, στάθηκε και στην περιπέτεια υγεία της μητέρας της και με συγκίνηση τόνισε τα εξής: «Το έργο αυτό έχει φως και ελπίδα. Όταν η μητέρα μου ήταν άρρωστη μετά από πολλά χρόνια ο γιατρός της μας είπε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος. Είπα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε και μου λέει “κάνετε λάθος, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε”».



Κλείνοντας, η Μαρία Ναυπλιώτου ξεκαθάρισε: «Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές, και ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους, άσχετα που δεν ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας. Κατάλαβα τι αντέχω και τι επιθυμώ για τον εαυτό μου».