Αντώνης Ρέμος: Η καντάδα του στην Τασία στο Φισκάρδο

Όποιος έχει πάει στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς έχει σίγουρα κάνει ένα πέρασμα από την «Τασία» που αποτελεί έναν από τους γαστρονομικούς προορισμούς της περιοχής. Η ταβέρνα -που βρίσκεται στο γραφικό λιμανάκι του χωριού- είναι εδώ και χρόνια τόπος συνάντησης των διασήμων που το επιλέγουν για να γευτούν γνήσια ελληνική κουζίνα.

Μάλιστα αυτή η διάκριση ανάμεσα στους διάσημους ήταν και ο λόγος που πριν από πολλά χρόνια η Τασία είχε γίνει celebrity και τη βλέπαμε να μαγειρεύει στις τηλεοπτικές εκπομπές. Έτσι, όσους διάσημους δεν γνώρισε στο μαγαζί της, τους γνώρισε στα πλατό!

Της είπε κι ένα τραγούδι

Ο Αντώνης Ρέμος είναι πολλά χρόνια πελάτης της και από τότε που ήταν περιζήτητος single και μετά που παντρεύτηκε με την Υβόννη Μπόσνιακ και απέκτησαν την Ελένη. Φέτος λοιπόν που ο Αντώνης ξαναβρέθηκε στο Φισκάρδο δεν θα μπορούσε να μην περάσει με την παρέα του από την Τασία, να πει ένα γεια στη φίλη του, ε, να της πει κι ένα τραγούδι, όπως είδαμε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok!

Σε ένα πανέμορφο σκηνικό που είχε στηθεί στο λιμάνι, μπροστά από τα αραγμένα σκάφη, ο Ρέμος συνοδεία κανταδόρων έπιασαν το τραγούδι και πολύ σύντομα όλο το μαγαζί είχε γίνει μια παρέα! «Γιαλό γιαλό πηγαίναμε κι όλο για σένα λέγαμε» τραγουδούσαν και κάπως έτσι κύλησε πολύ όμορφα το καλοκαιρινό τους βράδυ…