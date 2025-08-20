Δανάη Μπάρκα: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών στη Σύρο

Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με τις φακίδες της, το μαγιό της, την καλή της διάθεση και δίχως τύψεις και ενοχές η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει το καλοκαίρι της, αυτή τη φορά στη Σύρο. Στην παρέα της, εκτός από αγαπημένους φίλους, ήταν φυσικά και η σκυλίτσα της, η διάσημη πια Μπουκιά!

Τα απολύτως απαραίτητα

Εκμεταλλευόμενη την διακοπή των παραστάσεων του «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» για μερικές εβδομάδες τον Αύγουστο, η Δανάη… ρίζωσε σε ένα σπίτι στη Σύρο και χάρηκε με την απλότητα που βίωσε. «Λίγη πέτρα, λίγος ήλιος, μία ωραία αυλή, Μπουκιά», έγραψε στο Instagram και μάς έδειξε πώς περνά στις διακοπές της σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Και τι θες; Θάλασσα, ένα ηλιοβασίλεμα, Κυκλάδες, ωραία παρέα, φίλους, όμορφους ανθρώπους, κύμα και ένα χαμόγελο».

«Μείνε ο εαυτός σου»

Το πρόγραμμα είχε καθημερινά πολύ κολύμπι και πολλή μπιρίμπα! Η Δανάη επισκέφτηκε κοσμικές παραλίες και άραξε εκεί με την παρέα της, έμεινε όμως και στο σπίτι τους φτιάχνοντας πίτες με φύλλο που της έμαθε να ανοίγει η γιαγιά της. Χρειάζονται και οι πιο χαλαρές μέρες που μένεις μέσα με τους φίλους και δροσίζεσαι στην πισίνα. Υπήρξαν και οι στιγμές που ήθελε να ηρεμήσει στη φύση γι’ αυτό επέλεξε τις θάλασσες με τα χοντρά βότσαλα που δεν επιλέγει ο πολύς κόσμος.

«Μείνε ο εαυτός σου σε έναν κόσμο που προσπαθεί να σε κάνει ίδιο με όλους, ή αλλιώς διάλεγε παρέες που δεν φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου, να κάνεις τρέλες, να είσαι αφιλτράριστος και να γελάτε δυνατά. Μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις δημιουργούνται με σαγιονάρες και μαγιό!», σχολίασε στο Instagram και συνέχισε τις βουτιές της…