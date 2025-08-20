Έλλη Αγγελιδάκη: Δείτε τον κούκλο γιο της και την υπέροχη μαμά της

Στην Κρήτη περνά το καλοκαίρι της η Έλλη Αγγελιδάκη, η γνωστή γυμνάστρια που μεσουρανούσε τη χρυσή εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης και στη συνέχεια αποσύρθηκε για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της πριν η τοξικότητα των media την αλλοτριώσει.

Cool τύποι

Σήμερα η Έλλη δηλώνει πρώην τηλεοπτική γυμνάστρια και παρουσιάστρια, νυν μαμά και σύζυγος που λατρεύει τη ζωή και μας παροτρύνει να έχουμε θετική σκέψη και ενέργεια γιατί μόνο έτσι θα μας συμβούν ωραία πράγματα! Η γυμνάστρια συνεχίζει ακόμη και σήμερα να διατηρεί το κορμί της σε άριστη κατάσταση, αφού δεν έχει σταματήσει να αθλείται, ενώ έχει περάσει αυτόν τον τρόπο ζωής και στον γιο της, Άλκη Τσαλαπάτη, που είναι κούκλος και έχει μοιάσει σε εκείνη και στον μπαμπά του, Γιάννη, που είναι δύο όμορφοι και cool τύποι.

Οικογενειακές στιγμές

Η Αγγελιδάκη ανέβασε στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες με τον γιο της, τη μητέρα της, τον άντρα της, καθώς επίσης και την ετεροθαλή αδερφή του Άλκη, τη Φελίσια Τσαλαπάτη, τη δημοσιογράφο που γνωρίσαμε στο «Survivor» το 2018. Όλοι τους αποτελούν μια πολύ δεμένη και αγαπημένη οικογένεια και προσπαθούν όσο πιο συχνά μπορούν να μοιράζονται όμορφες στιγμές και να δημιουργούν χαρούμενες αναμνήσεις…