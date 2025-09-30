«Καλύτερα Αργά»: Πρεμιέρα απόψε 30/9 με τη Δανάη Μπάρκα - Ο... μυστηριώδης σύντροφος στο Instagram

Επειδή και φέτος κάποια πράγματα λέγονται «Καλύτερα Αργά», η εκπομπή ανατρεπτικών συνεντεύξεων της Αθηναΐδας Νέγκα επιστρέφει στο διαχρονικό της ραντεβού απόψε Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα αποκλειστικά μέσα από την συχνότητα του Action 24. Πρώτη καλεσμένη για τη φετινή σεζόν δεν είναι άλλη από την Δανάη Μπάρκα, η οποία αποκαλύπτει πτυχές της ζωής της που ως τώρα δεν γνωρίζαμε.

Η μαμά Βίκυ

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια συζητάει τη σχέση που έχει με την μαμά της, Βίκυ Σταυροπούλου και σχολιάζει πώς βιώνει την επαγγελματική τους συνύπαρξη. Στην σχέση τους, υπήρξαν φορές που έχουν ξεπεραστεί τα όρια όπως παραδέχεται, αλλά παράλληλα δηλώνει ευτυχής για τους γονείς της.

Ο σύντροφος

Το θέμα των σχέσεων δεν λείπει από τη συνέντευξη και η ίδια αποκαλύπτει πως έχει ανεβάσει στα social media φωτογραφία με τον σύντροφο της, απλά δεν το έχει ανακαλύψει κανείς! Η Δανάη δηλώνει «σχεσάκιας» και δεν θα διστάσει να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση.

Η εμφάνιση

Καθόλου ανασφαλής με την εμφάνιση της, είναι χαρούμενη όταν νιώθει πως έχει βοηθήσει και άλλες γυναίκες. Η Δανάη λέει πως υπάρχουν κορίτσια που της λένε ότι έβαλαν πρώτη φορά μαγιό γιατί τις έκανε να πιστέψουν ότι είναι όμορφες!

Η τηλεόραση

Η Δανάη αναφέρεται και στην τηλεοπτική της παρουσία, λέγοντας πως πέρασε υπέροχα σε αντίθεση με όσους την προειδοποιούσαν πως σε αυτόν τον χώρο θα υποφέρει. Δεν είχε φανταστεί ότι θα ήταν κεντρική παρουσιάστρια σε μεγάλο κανάλι στα 27 της, ενώ δεν έχει απαντήσει σε πράγματα που την έχουν θίξει βαθιά, αλλά δεν σκοπεύει να το κάνει. «Σημασία στα σχόλια δεν έχει τι λένε αλλά ποιοι το λένε» λέει η ίδια.