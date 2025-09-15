Καινούργιου: «Σ’ αγαπάω μωρό μου» - Η απάντηση στα κόκκινα τριαντάφυλλα που της έστειλε ο άντρας της

«Καλέ πώς θα τα κουβαλήσω; Τι ωραία που είναι; Ποιος μου τα ’στειλε αυτά τα ωραία τα κόκκινα, τα υπέροχα; Α, δεν έχουν καρτούλα; Χωρίς καρτούλα μου τα φέρατε; Είναι από τον Παναγιώτη; Αλήθεια; Μπράβο! Ποιος του είπε να μου κάνει τόσο ωραία λουλούδια; Ευχαριστώ πάρα πολύ, σ’ αγαπάω μωρό μου, το είπα». Με αυτά τα λόγια και με έξτρα… ζουζουνιάρικη διάθεση η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τα δώρο του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη φετινή πρεμιέρα του «Super Κατερίνα», μια ανθοδέσμη με κατακόκκινα τριαντάφυλλα, τα οποία πήρε αγκαλιά και δεν έλεγε να αφήσει.

Είπαμε, η φετινή σεζόν θα έχει για την παρουσιάστρια αρκετά στοιχεία αυτοαναφορικότητας (όλες οι σωστές παρουσιάστριες το έχουν κάνει στο παρελθόν, άλλες με περισσότερη τσαχπινιά, άλλες με λιγότερη) και με το καλημέρα σας για φέτος, η Καινούργιου μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από την προσωπική της ζωή.

φωτογραφία Instagram

Δύσκολες στιγμές με τη μητέρα της

Η παρουσιάστρια όμως μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της και το σκληρό καλοκαίρι που πέρασε φέτος η μητέρα της. «Νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε! Αυτή είναι μια κουβέντα που έκανα πολλές φορές και με τη μητέρα μου, που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με θέματα υγείας το καλοκαίρι. Πάρα πολύ δύσκολα όμως.

Της έλεγα εφόσον όλα πάνε καλύτερα και αυτή τη στιγμή γλίτωσες από το χειρότερο, θέλω να λες… είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ τον Θεό που ζω, ευχαριστώ τον Θεό για κάθε ανάσα που παίρνω. Το ξεχνάμε λίγο και μας φταίνε τα πάντα γύρω μας».