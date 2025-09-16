Καινούργιου για φήμες περί εγκυμοσύνης: «Όταν είναι η ώρα, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ»

Πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να είναι έγκυος και σύντομα να φέρνει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Αν και η ίδια δεν το επιβεβαιώνει, η διαρροή φαίνεται να έχει γίνει από πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση. Υποστηρίζουν δε πως η παρουσιάστρια θέλει πρώτα να πάνε όλα καλά και μετά να αποκαλύψει το οτιδήποτε έχει να κάνει με την προσωπική της ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου απαντά στις φήμες περί εγκυμοσύνης: «Όταν είναι η ώρα, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ» pic.twitter.com/M6JzDhGNLQ — Flash.gr (@flashgrofficial) September 16, 2025

On air αιφνιδιασμός

Στη «Super Κατερίνα» της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου ήταν καλεσμένος ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, για να μιλήσει για τη φωτιά στο σπίτι του τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και τη σύνταξη που αναμένεται να πάρει.

Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στην παρουσιάστρια της είπε χαρακτηριστικά: «Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά; Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει γιατί είναι πολύ ευχάριστο» και εκείνη φανερά αιφνιδιασμένη από όσα μόλις είχε ακούσει πρόσθεσε: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από τη καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ». Ο έρωτας, ο βήχας και η… εγκυμοσύνη δεν κρύβονται οπότε σύντομα θα έχουμε όλοι τις απαντήσεις μας!