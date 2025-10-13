Καινούργιου: «Όταν βλέπεις το σώμα σου και την ψυχολογία σου να αλλάζει παθαίνεις ένα σοκ»

Η Κατερίνα Καινούργιου, που φήμες τη θέλουν να διανύει την πιο ευχάριστη περίοδο της ζωής της, πέρασε τα δικά της μηνύματα για την ψυχολογία μίας εγκύου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Αρχικά αναφέρθηκε στην περίπτωση της Ευλαμπίας Ρέβη και τη ρήξη της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ. «Ό,τι επαγγελματικές συνθήκες και να υπάρχουν ξεχνιούνται με κάτι τόσο χαρμόσυνο. Απλώς θεωρώ λίγο απάνθρωπο όταν μια γυναίκα είναι σε προχωρημένη κύηση, ο σταθμός και ο χώρος εργασίας ξαφνικά να της ανακοινώνει ότι της μειώνει της απολαβές όταν εκείνη μπορεί να έχει κάνει τον προγραμματισμό της για να φέρουν το παιδάκι τους στον κόσμο!

Με το καλό το παιδάκι της, να είναι γερό και καλότυχο. Η γυναίκα φαινόταν ότι είναι έγκυος, αλλά καλά έκανε και το δήλωσε η ίδια τη στιγμή που το ήθελε και τη στιγμή που είχαν γίνει οι κατάλληλες εξετάσεις και τη στιγμή που ένιωθε άνετα η ίδια».

Οι ανασφάλειες με το σώμα

Λίγο αργότερα η Καινούργιου σχολιάζοντας τον τοκετό της Παυλίνας Βουλγαράκη είπε χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει και από τις ορμόνες την ψυχολογία σου να αλλάζει, τα πάντα γύρω σου να είναι διαφορετικά… Αν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου να είσαι πάντα πολύ περιποιημένη, εννοείται ότι παθαίνεις ένα σοκ!

Είναι για έναν πολύ όμορφο σκοπό, δεν αλλάζει κάτι αλλά είναι η αλήθεια της αυτή. Οι ανασφάλειες που παθαίνουν οι γυναίκες με το σώμα τους, ειδικά όταν είναι στο πρώτο τους παιδί και ειδικά όσες βρίσκονται στα φώτα, είναι λογικό αλλά δεν σημαίνει ότι είναι προτεραιότητά σου αυτό».