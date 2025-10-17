Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα αναφορά στη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της - Το θαύμα που έζησε

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά συχνά για την πίστη της στον Θεό, πίστη που την έχει βοηθήσει σε κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει. Κάτι ανάλογο έζησε και φέτος με την περιπέτεια της υγείας της μητέρας της. Η πίστη της, τής έδωσε τη δύναμη και το κουράγιο να σταθεί στο πλευρό της μητέρας της, ενώ παράλληλα βίωσε και ένα προσωπικό θαύμα που της άλλαξε τη ζωή.

«Παιδιά τι να σας πω. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι που πέρασα και τη διαδικασία με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, την έσωσε κυριολεκτικά.

«Θα τα πούμε σύντομα»

Η μητέρα μου ήταν να φύγει από τη ζωή με τα πολλά χειρουργεία. Κάθε φορά που μιλούσα με τον γιατρό της και τον ρώταγα πώς θα πάνε τα πράγματα, μου έλεγε πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα βοηθήσει.

Δεν έχω μιλήσει ακόμα γι’ αυτό, θα μιλήσω όταν περάσει λίγο ο καιρός και για μια προσωπική μου εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα και μου αρέσει να τα μοιράζομαι αυτά με τον κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια της επιστήμης αλλά και ταυτόχρονα με την πίστη μου στο Θεό… Θα τα πούμε σύντομα», είπε όλο νόημα η Κατερίνα Καινούργιου, ουσιαστικά σαν να ήθελε να επιβεβαιώσει τις φήμες που λένε ότι είναι έγκυος και με αυτόν τον τρόπο να παρακαλέσει τους πάντες να την αφήσουν να το ανακοινώσει η ίδια όταν είναι σίγουρη και ασφαλής να μιλήσει για το δικό της θαύμα…