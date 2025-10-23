Κατερίνα Καινούργιου: Εκνευρισμένη με τα όσα ακούγονται περί εγκυμοσύνης «Θα το ανακοινώσω όταν θέλω»

Φανερά ενοχλημένη με τις φήμες περί εγκυμοσύνης που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε τις δικές της απαντήσεις μέσα από την εκπομπή της.

«Βιάζονται κάποιοι να στείλουν τους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω, είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα, αλλά δεν θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι. Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Όταν υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους - θα τους εξηγήσω.

Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral. Ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα.

Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Και πες ότι οι χυδαίοι τα λένε, αλλά η αναπαραγωγή που γίνεται μετά από σοβαρούς ανθρώπους, για ποιον λόγο; Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος, απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι μην προσπαθείτε με χίλιους τρόπους να το αμαυρώσετε και να το βεβηλώσετε, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας» δήλωσε εκνευρισμένη.