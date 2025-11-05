Κατερίνα Καινούργιου - Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη on air συνάντηση 11 χρόνια μετά το «Δέστε τους»

Η Μαρία Ηλιάκη κάθισε στον καναπέ απέναντι από την Κατερίνα Καινούργιου και οι δύο παρουσιάστριες άρχισαν να συζητούν για τις παλιές τους συνεργασίες, αλλά και την εποχή που είχαν ψυχρανθεί και δεν μιλούσαν. «Για να καταλάβεις πόσο αγάπη έχουμε μία για την άλλη, ποτέ δεν θυμάμαι τον λόγο που παρεξηγηθήκαμε και χαθήκαμε. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος. Είναι από αυτά τα χαζά που είναι μέσα στη δουλειά, που δεν καταλαβαίνεις τον λόγο, που μπαίνει και η φιλοδοξία του καθενός, αλλά μετά δεν υπάρχει λόγος.

«Έβαλα τα κλάματα»

Θα σου πω ακόμα πότε επικοινώνησα ξανά εγώ μαζί σου, ήταν όταν είδα και δημοσίευσες, πάντα ακολουθιόμασταν στα social ότι είσαι έγκυος. Είδα τη φωτογραφία που ανέβασες με την κοιλίτσα σου, την ασπρόμαυρη, τη θυμάμαι ακόμα και είχα βάλει τα κλάματα και λέω, δεν γίνεται να μην επικοινωνήσω. Γιατί ήξερα και πόσο σου είχε στοιχίσει η απώλεια της μαμάς σου. Είσαι ένα κορίτσι που μεγάλωσες και εσύ δύσκολα, όπως κι εγώ, και θέλαμε να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες».

«Δύσκολες καταστάσεις»

Η Μαρία πρόσθεσε με τη σειρά της: «Νομίζω ότι αυτό είναι και που πάντα μας ένωνε εμάς τις δύο έτσι ένα τσακ παραπάνω. Το γεγονός ότι, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις στις οικογένειες μας. Όχι με την κακή έννοια, απαραίτητα. Αλλά νομίζω ότι πάντα αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και συναισθημάτων και καταστάσεων, κάπως μας είχε φέρει πιο κοντά, πέρα από τη συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα».