Μαρία Ηλιάκη: «Είχα παλιά έναν συμπαρουσιαστή και κάθε παράστασή του έπρεπε να τη βλέπω πέντε φορές»

«Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για εμάς εδώ στο Νωρίς νωρίς γιατί ο Κρατερός θα κάνει επιτέλους πρεμιέρα και εμείς θα ησυχάσουμε». Έτσι ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 8/10 η πολύ πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1, με τη Μαρία Ηλιάκη να διαφημίζει το έργο του συμπαρουσιαστή της Κρατερού Κατσούλη και παράλληλα να πετάει και τη σπόντα της στον Νίκο Μουτσινά!

«Είχα παλιά έναν συμπαρουσιαστή, ονόματα δεν λέμε, ηθοποιός και αυτός, πάει κάπου το μυαλό σου, ο οποίος σε κάθε παράσταση που ανέβαζε έπρεπε να πηγαίνω και να τη βλέπω πέντε φορές με το ζόρι! Πήγαινα τι να κάνω; Δεν ήθελα να χαλάσω σχέσεις. Άρα τώρα θα έρθω 6! Το «Όνομα» στο θέατρο Αθηνά απόψε», είπε η Ηλιάκη και όλοι το πιάσαμε το υπονοούμενο, αφού οι σχέσεις της με τον Μουτσινά όχι μόνο δεν είναι οι καλύτερες, είναι απλώς ανύπαρκτες!

Χτύπημα και από τον Ουγγαρέζο

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 έπαιξε και στο «Buongiorno» και τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που έριξε κι αυτός τα καρφάκια του. Συγκεκριμένα σχολίασε: «Εντάξει, θυμούνται όμορφες αναμνήσεις από τον Νίκο Μουτσινά. Τον Νίκο τον αγαπώ, τον εκτιμώ, είμαστε φίλοι, αλλά και οι παραστάσεις του δεν ήταν για έξι φορές! Για δύο ναι! Μερικές! Πάντως, από τη συνεργασία της με τη Ρούλα Κορομηλά δεν έχει μάθει τίποτα η Μαρία Ηλιάκη, έσκασε με μοβ το πρωί, μοβ χτυπητό!»