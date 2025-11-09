LIFE Κατερίνα Καινούργιου Εγκυμοσύνη Showbiz

Είναι επίσημο: Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Η ανάρτησή της στο Instagram

Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη κουτσουμπή, η γνωστή παρουσιάστρια επιβεβαίωσε αυτό που, λίγο πολύ, όλοι ξέραμε.

Η Κατερίνα Καινούργιου / Eurokinissi
Η Κατερίνα Καινούργιου / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου επιβεβαίωσε τις φήμες περί εγκυμοσύνης, με τη γνωστή παρουσιάστρια να προχωρά το βράδυ της Κυριακής (9/11) σε μια ανάρτηση στο Instagram όπου γνωστοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός.

«A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ επέλεξε στη φωτογραφία να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, έχοντας δίπλα της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Κατερίνα Καινούργιου Εγκυμοσύνη Showbiz

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader