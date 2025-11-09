Είναι επίσημο: Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Η ανάρτησή της στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου επιβεβαίωσε τις φήμες περί εγκυμοσύνης, με τη γνωστή παρουσιάστρια να προχωρά το βράδυ της Κυριακής (9/11) σε μια ανάρτηση στο Instagram όπου γνωστοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός.

«A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ επέλεξε στη φωτογραφία να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, έχοντας δίπλα της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.