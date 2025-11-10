Καινούργιου: Συγκινημένη μπήκε σε ένα πλατό γεμάτο ροζ μπαλόνια και μίλησε για την εγκυμοσύνη της

Ένα πλατό γεμάτο ροζ μπαλόνια περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου σήμερα το πρωί, μετά την χθεσινή ανακοίνωση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram ότι είναι έγκυος.

Συγκινημένη και πανευτυχής η παρουσιάστρια - που ήταν ντυμένη στα ροζ - είπε στην έναρξη της εκπομπής της. «Θα μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Το καλοκαίρι έμεινα έγκυος και το σκεφτόμουν πολύ καιρό πότε έπρεπε να το πω. Καλό είναι στην αρχή, να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρωπους και τον άνθρωπό μας και στην συνέχεια με τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει μια διαδικασια εξετάσεων και μέχρι να πει ο γιατρός ότι είμαι σε καλή φάση, δεν ήθελα να το μοιραστώ. Έχω εισπράξει από εσάς τόση θετική ενέργεια που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια, αλλά κάθε μανούλα έχει το άγχος να πάνε όλα καλά.

Ευχαριστώ για την διακριτικότητά σας, εσάς τους τηλεθεατές που μου στέλνατε μηνύματα. Νιώθω ευλογημένη γιατί το να γίνω μανούλα ήταν όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια. Έκανα προσπάθειες, αλλά ίσως το άγχος της δουλειάς... Έλεγα ''κοντεύω 40...''. Και όταν είπα '' σταματάω για λίγο τις προσπάθειες για να ξεκουραστώ, ήρθε τόσο απλά από μόνο του. Μην χάνετε την πίστη σας. Αφήστε τα πράγματα να έρθουν από μόνα τους. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει».