Κατερίνα Καινούργιου: Μέχρι πότε θα μείνει στον αέρα - Ποιός θα την αντικαταστήσει

Όλοι γνώριζαν για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, κανείς ωστόσο δεν μιλούσε ώστε να δώσει στην παρουσιάστρια τη χαρά να ανακοινώσει το χαρμόσυνο γεγονός της όταν η ίδια ένιωθε έτοιμη να το κάνει. Η Κατερίνα κυοφορεί ένα κοριτσάκι που θα έρθει στον κόσμο αμέσως μετά το Πάσχα που φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου.

Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Εκεί λοιπόν κοντά στις γιορτές του Πάσχα, η παρουσιάστρια θα αφήσει για περίπου δύο μήνες τα τηλεοπτικά πλατό και θα επιστρέψει για το κλείσιμο της σεζόν. Πηγές από τον ALPHA ξεκαθαρίζουν πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν θα αντικασταθεί από κάποια άλλη παρουσιάστρια ή άλλον παρουσιαστή, ούτε θα υπάρξει rotation προσώπων του σταθμού που θα πάρουν τη θέση της για τις εβδομάδες που θα βρίσκεται εκτός αέρα με το νεογέννητο μωράκι της.

Τη «Super Κατερίνα» θα κληθούν να φέρουν εις πέρας οι συνεργάτες της με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη και τη Δάφνη Μπόκοτα να λένε την πρώτη καλημέρα και να μοιράζονται τις διάφορες ενότητες της εκπομπής. Πάντως στόχος της Κατερίνας είναι να προσπαθήσει να μείνει στον αέρα, ακόμη και μέχρι μία εβδομάδα πριν από τη γέννα, ώστε οι συνεργάτες της να την αντικαταστήσουν όσο λιγότερο γίνεται…

Αυξημένη τηλεθέαση

Η Καινούργιου βγήκε στον αέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου φανερά συγκινημένη έχοντας μοιραστεί μια μέρα πριν το χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης της μέσω social media. Εκείνη τη μέρα, η «Super Κατερίνα» έκανε 17,1% στο σύνολο του κοινού και 20,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Στις δε γυναίκες 25-44 χρόνων το ποσοστό της εκτινάχθηκε στο 37,1%!

Όπως ήταν αναμενόμενο δεν υπήρχε πολύ κοινό για να μοιραστεί στις άλλες εκπομπές. Έτσι λοιπόν το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα έδωσε στον ΑΝΤ1 13,8% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά χάρισε στο MEGA 11,2% στο γενικό σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου κράτησε το STAR στο 6,1% στο σύνολο του κοινού και στο 8,9% στο δυναμικό κοινό.