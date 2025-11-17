Καινούργιου: Γκουντάρας και Κάκκαβα την αποκάλεσαν ψεύτρα και εκείνη αντέδρασε με unfollow και block

Μια νέα κόντρα έχει ξεσπάσει στην showbiz και δεν είναι άλλη από αυτή της Κατερίνας Καινούργιου με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την σύζυγό του Ναταλί Κάκκαβα. Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην παρουσιάστρια λέγοντας ότι είπε ψέματα σχετικά με τον λόγο διακοπής της συνεργασίας της με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

«Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δεν γνώριζε αν θα είχε δουλειά ο Γρηγόρης και αν θα είναι κάπου ο Γρηγόρης τον χειμώνα. Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου...» ανέφερε η Ναταλί Κάκκαβα.

Και συνέχισε: «Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας».

Ενώ ο Γηργόρης Γκουντάρας συμπλήρωσε: «Την αγάπη μας Κατερινιώ, με το καλό, με έναν πόνο».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τα έμαθε όλα αυτά, έκανε unfollow και block στον παρουσιαστή, γεγονός που σχολιάστηκε στην εκπομπή του, αλλά και αργότερα με δηλώσεις του. «Η ζωή δεν είναι στα social. Είναι εκεί έξω. Δεν έχω κάνει ποτέ block κανέναν. Είναι έξω από εμένα αυτό» εξομολογήθηκε.